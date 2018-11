Carlos Soria predica «el sentido común» para seguir subiendo ochomiles

El alpinista abulense Carlos Soria inauguró ayer las conferencias de Soria Saludable con una charla en la que repasó su extensa trayectoria deportiva, que alcanza los 65 años en activo «con las mismas ganas e ilusión», y en la que predicó «el sentido común» para llevar una vida saludable que permita llegar a la jubilación en las mejores condiciones posibles. En su caso, ascendiendo ochomiles.

Con 79 años, el alpinista se presentó ayer en Soria recién operado de la rodilla izquierda, en la que le han colocado una prótesis, y ante un Aula Magna Tirso de Molina que lucía un lleno hasta la bandera. El periodista Chema Díez y el doctor Juan Manuel Ruiz Liso presentaron el acto y al protagonista.

Disfrutando de la montaña desde los 14 años hasta la actualidad, mantuvo atentos a los presentes contando sus historias y compartiendo sus recuerdos en la montaña. Estuvo sentado en una silla, ya que fue operado hace apenas 23 días, aunque aseguró que espera volver a Himalaya a finales de marzo o principios de abril. Dejó claro además que no ve un final en su trayectoria, sobre todo mientras siga como hasta ahora: «Hay que tener ganas de hacer lo que haces y saber que estás haciendo lo que quieres hacer».

A pesar de esta cojera momentánea, de la que espera recuperarse al completo o incluso estar mejor, salta a la vista su vitalidad. La vejez, que para otras personas podría ser un freno, no es tal en su persona. «En la vejez hay problemas, pero hay que solucionarlos. Cuando me preguntan que qué hago para estar tan bien, yo digo que disimular». Lo dice riéndose, aunque apunta que «el vivir bien merece la pena y el vivir mucho tiempo y lo mejor posible». Y para ello ‘receta’ el «sentido común»: «Lo de la vida saludable hay que procurar hacerla por uno mismo. La vida del jubilado es fantástica y hay que llegar a la jubilación en las mejores condiciones posibles y eso se hace con sentido común». Un sentido común que muchas veces no llega siquiera a las expediciones, donde cuenta que llegan los helicópteros con provisiones y llevan refrescos, mientras él se lleva cinco o seis kilos de manzanas, «que también duran mucho».

Carlos Soria sigue inmerso en su intento de subir los 14 ochomiles, un reto personal con el que además quiere lanzar «un mensaje para la gente más joven que piense que pueden hacer muchas cosas, que la edad no es un problema». Le quedan, explicó, dos cimas: «En todas he estado por encima de los 8.000 metros. En el Shisha Pagma he hecho la más baja porque fue un año en el que tuve problemas y en el Dhaulagiri estuve a 8.050 metros, pero me gustaría terminarlo bien». Un objetivo para el que le hará falta un patrocinador.