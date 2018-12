La Carrera de Navidad espera 2.000 corredores

Por quinta vez consecutiva, la Carrera Popular de Navidad vuelve a tomar el carácter benéfico que la ha caracterizado en los últimos años y la recaudación de esta 24 edición irá destinada esta vez a la Hermandad de Donantes de Sangre. Así lo anunció ayer el presidente del Puente del Canto, Luis Oliver, quien junto a su homólogo en la Hermandad de Donantes, José Luis Molina, presentaron esta tradicional cita que el año pasado superó los 1.600 participantes y que para este año sigue pensando en poder llegar a los 2.000 del límite de la inscripción.

Oliver recordó que el año pasado la recaudación fue de 2.180 euros y animó a participar en esta cita «de carácter lúdico, festivo y solidario» para intentar aumentar el montante, que el año pasado fue para la asociación de la Esclerosis Múltiple y este año para los donantes de sangre. El destinatario, explicó, es elegido en asamblea cada año por lo miembros del club y en este caso Molina se mostró muy agradecido.

Las inscripciones cuestan tres euros para mayores de 16 años y un euro para los más pequeños y se pueden realizar hasta el próximo jueves 27 de diciembre a las 23.59 horas.

El recorrido, que puede realizarse también andando, no cambia el recorrido. Suma unos 2.700 metros con salida en la plaza Mayor y llegada en el mismo punto, pero con el incentivo de encontrarse un chocolate caliente y unos bizcochos. Este año, eso sí, los corredores habrán de tener especial cuidado con el decorado navideño del centro de la ciudad, que no hará si no afianzar el ambiente festivo de la cita, en la que destacan los corredores con vistosos disfraces.

El año pasado los ganadores fueron Nacho Barranco y Marta Pérez, que repitieron la victoria de la edición de 2016.

Al término de la cita, como es habitual, habrá sorteo de regalos y entrega de premios con las entidades colaboradoras que hacen posible que esta cita siga celebrándose.