Carrión apunta al balón parado

A poco más de una semana para que arranque la competición oficial, el entrenador del C.D. Numancia, Luis Carrión, repasó la actualidad del equipo, mostró su satisfacción con el trabajo que se está realizando y se detuvo especialmente en el apartado del balón parado defensivo. La estrategia defensiva fue uno de los debes de los rojillos la campaña pasada y en esta pretemporada ya ha encajado algún gol en este tipo de jugadas. Carrión quiere mejorar este apartado del juego y en su comparecencia ante los medios de comunicación recordó que «el balón parado le costó once puntos al equipo».

El míster rojillo también trató las necesidades que tendría su plantilla antes de que expire el mercado de fichajes a finales de agosto. Habló de la posibilidades de que lleguen refuerzos y también valoró el trabajo y el rendimiento que están teniendo los canteranos a lo largo de estas semanas de pretemporada.

El Numancia está a punto de finalizar la última semana de pretemporada ya que a partir del lunes todo el trabajo estará enfocado en el partido ante el Alcorcón de la primera jornada de Liga. «Estoy muy contento de cómo está discurriendo la pretemporada», comentó el barcelonés, quien también se refería a su situación personal desde que llegó a Soria para indicar «me siento muy bien desde que he llegado». El míster quiere un Numancia que juegue bien al fútbol, aunque explicaba que su primera premisa es que «los aficionados salgan orgullosos de su equipo cuando se vayan del campo. Que hayan visto que su equipo se ha dejado la vida».

Carrión reconocía que no tiene todavía claro el once inicial con el que arrancará el curso el próximo día 18 ante el Alcorcón. Las dudas del preparador comienzan en la portería al ensalzar el rendimiento de Barrio, Juan Carlos y Jara. En la defensa las dudas aparecen en el lateral derecho con la sanción de Calero para la primera jornada. El técnico reconocía que Nacho le gusta más como extremo y Derik más como central. «No me preocupa el lateral derecho, encontraremos soluciones».

Sobre el balón parado recordaba los once puntos que se fueron al limbo el año pasado y, para que no se vuelvan a repetir los mismos males, Carrión indicaba que «estamos trabajando cosas pero sin obsesionarme. Este tiempo de acciones no tienen que se un lastre para el equipo».

El catalán se centraba en el último partido amistoso ante el Bilbao Athletic disputado en Ágreda. «Entendimos mal la presión. Haciendo lo que hicimos en la primera parte vamos a sufrir y haciendo lo de la segunda vamos a disfrutar». En este cambio de cara del Numancia ante el filial rojiblanco tuvo bastante que ver la entrada al terreno de juego del canterano Moha. Sobre el extremo, Carrión señalaba que «es un buen jugador que tiene que mejorar. Moha es un chico para perder el tiempo con él. Un futbolista que tiene mucho por mejorar. Yo le voy a ayudar si él quiere». Moha está siendo una de las noticias positivas de la pretemporada.

En relación a las necesidades para acudir al mercado, el club soriano fichará un lateral derecho y también reforzará la punta del ataque. Carrión dejó claro que «no vamos a traer por traer», por lo que los jugadores que vengan tienen que mejorar lo que tienen los rojillos. En la delantera, el míster numantino está contento con el rendimiento tanto de Guillermo como de Higinio.

Independientemente de los refuerzos, Carrión repitió que tiene un once de garantías para iniciar la competición, aunque «todo es mejorable».

Al entrenador también se le sondeó sobre cuáles pueden ser los objetivos del Numancia en el curso 2019-2020. «Veo un equipo interesante y receptivo pero ahora mismo sólo tenemos que mirar al partido ante el Alcorcón y pensar que estamos capacitados en ganarle. Después pensaremos que podemos sumar los tres puntos ante el Tenerife y más tarde que podemos ganarle al Mirandés».

Memorial Domingo Heras

El C.D. Numancia pondrá hoy, a partir de las 19.00 horas, el cierre a su pretemporada con el séptimo encuentro amistoso ante el Burgos CF. Finalmente, el Memorial Domingo Heras se celebrará en la Ciudad del Fútbol del C. D. Numancia a partir de las 19.00 horas. El estado del Vicente Peña de Navaleno no reunía las condiciones óptimas para la celebración de un partido de fútbol a una semana del inicio del campeonato liguero en Segunda división y el C. D. Numancia se vio obligado ayer a tomar la decisión, después de visitar el terreno de juego varias veces en las últimas semanas. El último encuentro de la pretemporada del equipo rojillo tendrá al Burgos C. F. como rival y la recaudación del partido será para el C. D. Navaleno. En las filas burgalesas destaca la presencia de un ex del Numancia como es Toché. El delantero ha firmado con el Burgos CF para las próximas dos temporadas después de una dilatada carrera en Segunda División. El Oviedo fue su equipo el curso pasado. El delantero murciano, que tiene 36 años, cuenta con una larga carrera deportiva a sus espaldas. Ha jugado 422 partidos entre Primera, Segunda, Segunda B y la Liga griega, dónde jugó en el Panathinaikos. Otro veterano como Carlos Martínez, es de la Real Sociedad y del Oviedo, también se ha comprometido con el Burgos.