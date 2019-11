Carrión: «El equipo ha hecho un gran esfuerzo»

Luis Carrión aplaudió el esfuerzo de sus jugadores en la victoria del Numancia frente al Sporting de Gijón, la primera del curso lejos de Los Pajaritos. «Ha sido un partido igualado. En la primera parte estuvimos bien con el balón y nos faltó algo de profundidad. En la segunda, estando un poquito más atrás, hemos tenido varias opciones a la contra para acabar el partido. Pero el equipo ha hecho un gran esfuerzo defensivo y termino contento por los tres puntos conseguidos», dijo. «Intentamos hacer cosas para hacer daño al rival y luego puedes trabajar mucho, pero si no tienes un buen lanzador y gente que vaya al remate de verdad, pues no surte efecto. Creo que tenemos jugadores específicos que trabajan muy bien ese tipo de aspectos del juego y estamos consiguiendo sacar bastantes partidos adelante a lo largo de la temporada», comentó el entrenador del equipo rojillo. Sobre las claves del partido, Carrión explicó que «conocíamos al Sporting, sabíamos que era un gran equipo. Pero entendíamos que sin balón iban a sufrir. Con Gus Ledes, Kako y Noguera podíamos tener superioridad y tener gente que quisiera el balón. Tal vez nos ha faltado sacar el balón más por fuera, porque teníamos mucha gente por dentro y nos ha costado un poco más encontrar a los laterales hoy. Pero en general, hemos hecho un buen partido con balón».

José Alberto

Cariacontecido salió a rueda de prensa el entrenador del Sporting, un José Alberto López que lamentó el KO frente al Numancia: «El análisis es claro: el 0-1 alimenta las virtudes del Numancia, un equipo que en transición ofensiva y con espacios lo hace bien. Y a medida que han ido pasando los minutos hemos perdido frescura por intentar llegar con más gente. Al final se presentan esas situaciones que volvemos a fallar a balón parado y creo que el partido lo marca ese error, el gol del rival», expresó el técnico. «Estamos muy dolidos hoy porque de nuestra casa no se pueden escapar puntos. Creo que tenemos que desarrollar los planes de partido que tenemos y hoy no hemos sido capaces. Y como digo, tenemos que ser delante un equipo sólido, un equipo serio, que no encaje y que gane duelos. Si no ganamos duelos, es muy difícil ganar partidos en esta categoría. Hemos permitido al rival ganar segundas acciones y a partir de ellas, controlar el partido, que es lo que no queríamos», señaló. José Alberto se mostró dolido pero con fuerzas para pasar página y pensar en la próxima jornada: «Lógicamente somos profesionales, hay que levantarse y analizar el partido de hoy. A partir de mañana toca pensar en el siguiente partido, independientemente del rival, y afrontarlo con más ganas», manifestó el preparador del equipo sportinguista. El próximo fin de semana se juega el derbi ante el Oviedo.