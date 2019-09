Carrión: "El partido no me ha llenado, no me ha gustado"

«Ha sido un partido que no me ha llenado, no me ha gustado. Nos hemos puesto por delante pronto y luego no sé… hemos regalado cuarenta y cuatro minutos. Quiero ser más dinámico que eso. Nos han empatado en una acción que defendemos mal como la del VAR. Luego hemos salido mejor pero la expulsión ha hecho que defendiéramos. Es un partido mejorable». Con estas palabras resumía Luis Carrión el partido. «Hemos metido el gol y parece que ya estaba hecho, tenemos que tener hambre que estamos en Segunda, hay que pelear y correr, te podrán ganar pero no me ha gustado esa parte del equipo. Hemos estado todos mal, yo también. El trabajo del equipo con diez ha sido bueno. En la segunda parte estábamos en una línea ascendente creo que estábamos en un momento de estar cerca en el partido, si somos exigentes la primera parte es mala. Lo peor del VAR es el tiempo de espera, supongo que habrán sido acciones complicadas de ver, es una buena herramienta». Sobre los cambios en el once: «Héctor estaba justo, creíamos que le iba a costar acabar el partido a un ritmo alto. El balance de la semana no está mal pero siempre queremos más». «Ha sido una primera parte mala y los jugadores lo tienen que saber, la semana no ha sido mala pero es que soy exigente, tenemos partes mejorables».

Pacheta

«Cuando te llevas un punto en un campo como este el punto es bueno pero en los últimos veinte minutos que nos hemos volcado nos falta la claridad del remate. Hemos tenido situaciones y llegadas, hemos concedido muy poco y nos hacemos mayores en la categoría pero pensaba que nos íbamos a llevar los tres puntos», comentó Pacheta. «Tengo la sensación de habernos quedado ahí pero ojo el partido que ha hecho el Elche hoy es de quilates, muy completo, concediendo poco. El punto es bueno porque sumamos pero la sensación es de poder llevarnos los tres aunque nos falta contundencia». Tenemos que ser optimistas con lo que vemos en este equipo». A Pere Milla no lo vamos a descubrir y menos en Soria, nos va a dar mucho aunque haya jugado poco, hoy nos ha dicho que estoy aquí. Danilo ha hecho un partido soberbio, domina el oficio. Danilo lleva una serie de semanas con nosotros y va conociendo cómo va esto». Sobre la suplencia de Dani Calvo el de Salas indicaba que «Dani Calvo tenía una molestia en la rodilla importante y creo que los dos medio centros han rendido a un nivel altísimo. Si miro para atrás hemos pedido más de lo que hemos sumado. Estamos vivos y me llevo ese buen sabor de boca». «El VAR nos ha cortado una dinámica positiva y otras veces nos cortará la negativa, soy un gran defensor de la tecnología, quita problemas».