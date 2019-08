La derrota del Numancia del pasado domingo en el estreno de la campaña presenta el partido de mañana en Tenerife como la primera oportunidad para reaccionar frente al tropezón. Luis Carrión, que ayer pasó por la sala de prensa de Los Pajaritos para repasar el estado de su equipo, confirmó que la semana ha transcurrido entre el análisis de lo vivido el domingo, el trabajo para preparar el partido de mañana y la intención de mejorar algunos aspectos que no le gustaron. «Ha sido una semana de trabajo, de analizar el enfrentamiento del otro día y desde el miércoles pensando en Tenerife y hacer un buen partido para conseguir los tres puntos», comenzó su intervención. «Pienso bastante parecido a la impresión que tuve tras el partido, creo que hicimos una buena primera parte, para irnos con ventaja. No con muchas ocasiones, pero sí con control y dominio y un penalti. En la segunda parte, ellos dominaron territorialmente más, tuvieron alguna falta y algún centro, pero fueron 25 minutos malos. Después del gol tuvimos precipitación. Con empuje llegamos un poco más. Fueron 25 minutos malos y hay que trabajar para que no pase más», analizó el entrenador numantino.

Para el técnico rojillo, a su equipo le faltó arrojo. «Cuando el partido está empatado hay más nerviosismo porque un gol decanta la balanza. Cuando te marcan ya no hay nada que perder. Hay que ir a atacar con conocimiento de causa y nos faltó ser más valientes, tener más claridad e ir más arriba. Esto no significa ir todos arriba. Significa que no tienes nada que perder y tienes que ir arriba. Eso lo mejoraremos. El partido del otro día es de empate. Si marcamos el penalti, luego nos marcan ellos... No es un partido en el que fuera justo ganador el Alcorcón. La primera parte estuvimos mejor nosotros y en la segunda, ellos. Ya pasó y ahora a trabajar para jugar con un rival diferente y con la intención de sacar los tres puntos», destacó.

Sobre la necesidad de buscar la victoria lejos de Soria, con lo que le cuesta al Numancia, Carrión cree que no debe existir grandes diferencias. «Fuera a todos los equipos les cuesta ganar más que en casa. Creo que vamos con buenas intenciones, con ganas, sin que afecte mucho lo que sucedió el otro día. Hemos visto cosas del Tenerife y cómo hacerle daño. Estamos con cero puntos y es importante para conseguir los tres, para los dos equipos. El otro día jugó bien. Dominó el partido. Tendrá las mismas ganas de vencer que nosotros. Lo hemos estudiado y pensamos cómo hacerle daño. Luego queda que el jugador interprete lo que le decimos», asumió.

Sobre los errores en el terreno de juego, el técnico no personalizó sobre ninguna línea en concreto. «Errores en el mundo del fútbol, siempre hay. A raíz del gol, nos faltó alegría y la gente de arriba se tiene que ofrecer y pedir el balón. Soy amante el fútbol ofensivo y me gusta atacar, pero el otro día nos faltó descaro y estuvimos estáticos arriba y eso nos costó en la elaboración del juego. Hay que atreverse. Qué más da perder uno que dos a cero». La posibilidad de variar algunas cosas del equipo tras perder es más evidente que mantener algo que ha funcionado. «Cuando el equipo pierde hay más posibilidades de cambiar. Hay gente que puede salir no por hacerlo mal sino porque es mejor otro jugador para el siguiente partido. La primera parte me gustó el equipo». Alguno de los nuevos puede tener su oportunidad. «Sola salió muy bien, tuvo empuje. Había sensación de silencio tras el gol y le echó ganas y pundonor, miró adelante. Zlatanovic lo veo bien, se está adaptando rápido pese a no saber el idioma, pero es vivo y listo. Viene con muchas ganas y nos puede venir muy bien», confió.

Sobre el estilo de Garai y su adaptación a los jugadores, Carrión reconoció que puede encajar mejor en unos sitios que en otros. «Conocemos al Tenerife. Cada equipo tiene sus jugadores y el modelo de juego puede funcionar dependiendo del tipo de futbolistas. Creo que allí, en Tenerife, tienen jugadores con unas características técnicas y con una forma de ser que puede encajar mejor. Dentro de eso, tiene puntos débiles que debemos aprovechar para hacerle daño», adelantó.

En el apartado de la puesta en escena, el técnico reconoce las diferencias de los rivales para contrarrestar sus armas. «La presión no fue tan importante el otro día y sí las segundas jugadas. Para el domingo sí lo será porque intentarán sacar el balón desde atrás. Cualquier tipo de presión, alta o no tan arriba o más juntos, será importante. Cuando un equipo juega más al fútbol es más fácil que se equivoque si haces bien la presión», indicó el entrenador, que observó un déficit en sus filas. «El otro día nos faltó un jugador en la elaboración que fuera capaz de recibir más cerca en la salida del balón. En el equipo hay gente que lo puede hacer. Estamos buscando, pero tenemos jugadores», comentó. Sobre los cambios en el vestuario, habló de la situación deBorja Viguera. «Entiendo a todos los jugadores pero es una cuestión de elección. No voy a descubrir a Borja, que es un buen futbolista. Pienso en lo mejor para el equipo. Hay que respetar todas las posturas. Igual me equivoco. Solo pienso en lo mejor para el equipo. La llegada de alguien, no depende de su salida. Luego, hay una economía que cumplir», finalizó.