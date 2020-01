Carrión: «Este equipo tiene margen de mejora»

«El resultado es bueno, ha habido tramos donde hemos estado bien, no hemos sido muy decisivos arriba y tramos donde hemos estado peor, se entiende porque era un buen equipo. Lo bueno es que hemos sido competitivos. Es más fácil la victoria con el partido completo, sí, pero hay que verlo, trabajar y mejorar circunstancias con balón que no hemos estado acertados y algunas disputas». Estas fueron las primeras palabras de Luis Carrión a la hora de valorar la victoria ante el Sporting. «A veces me cabrea ver cosas que podemos hacer bien y no lo hacemos, o situaciones de falta de concentración pero hay que ponerse en la piel del jugador, por eso creo que este equipo tiene margen de mejora», continuaba el míster rojillo. «Hay que alabar a los jugadores, casi siempre competimos y no perdemos la cara a los partidos. Hoy era un partido difícil para Higinio por los centrales que tenía pero siempre pelea y genera ocasiones, de Curro que voy a decir, tiene talento y puede decidir partidos, tiene un partido prometedor», indicaba Carrión en relación a sus dos goleadores. «El VAR está para eso, si lo pitan es porque ha sido, ha ayudado a los árbitros y hay que aceptarlo siempre, casi nunca me he quejado y creo que no me quejaré porque es una buena herramienta», finalizaba el entrenador de un Numancia que alcanza la cifra de los 36 puntos y que no cede en su objetivo de mirar hacia arriba de la clasificación.

Djukic

«El partido ha tenido muchas cosas, como también en Zaragoza, venimos lastrados por un gol temprano y luego vas a remolque, me da rabia porque esos goles se pueden evitar y remontar en Segunda es difícil, el contrario te espera y va a por las contras. Nos lastran los goles a balón parado», comentaba Djukic. «Lo importante es generar fútbol y ocasiones, los goles vendrán, lo que no podemos permitir es que los contrarios vivan de nuestros errores, pocos equipos construyen y debemos cuidar esos detalles para poder crecer». «Este es el Sporting que quiere el balón, hicimos cosas muy bien, apenas concedimos oportunidades pero no hemos finalizado bien, contento por un lado pero por otro estas derrotas te lastran, entras en la dinámica de ganar en casa». El míster balcánico añadía que «el fútbol que hace el equipo cada vez es mejor y quiere decir que el equipo crece. Todos tenemos que tomar la responsabilidad, marcar al hombre, hablar, comunicar, entrenar más esas jugadas de balón parado». «Debemos finalizar y ser más contundentes en el área rival, estoy contento con las llegadas y el fútbol que crea el equipo, debemos ser eficaces en el área. Quisimos tener más gente arriba y llegar, los cambios han entrado bien y nos han dado cosas positivas. Nosotros seguimos intentando mejorar lo que tenemos y si sale algo lo haremos pero mi principal tarea es mejorar a estos chicos».