Carrión, fastidiado por la derrota

La derrota en Zaragoza dejó un poso amargo en la expedición del Numancia, que si bien reconoció el buen pape, su juego y protagonismo, desarrollado en el primer tramo del partido, en el segundo no encontró la respuesta de otras ocasiones para neutralizar la desventaja. El técnico numantino, Luis Carrión, no escondió su malestar. «Estoy fastidiado por la derrota», confesó, pero, a la vez destacó el trabajo y la actitud de su equipo. «Pese a todo, contento por lo que ha hecho mi equipo. Prefiero perder un partido así, con un fallo defensivo que aprovecha Luis Suárez...». También reconoció el técnico del Numancia que «cuando se ha puesto el Zaragoza por delante en el marcador no hemos sabido leer bien el partido. Hemos defendido mal la situación del gol, pero también hemos tenido algunas ocasiones antes para poder marcar».



Sobre la primera mitad completada por su equipo, Carrión comentó que «hemos estado bastante mejor que ellos, hemos temido ocasiones de gol bastante claras. Creo que es un equipo que si te pones por delante le puedes hacer daño porque se abren más y le cuesta. Pero no ha entrado y había que seguir. Creo que la segunda parte ha sido mas igualada. Pero tampoco creo que la segunda parte haya sido tan clara de ellos, han estado un poco mejor, pero creo que lo normal es habernos ido al descanso con ventaja en el marcador», analizó. En ese sentido, el técnico del Numancia destacó que «igual nos ponemos por delante y el resultado acaba diferente, pero creo que contra el Zaragoza si nos poníamos por delante teníamos gran parte del trabajo hecho. Es una pena, nadie quiere fallar, pero seguiremos trabajando. En la segunda parte creo que hemos tenido peor elaboración desde atrás. Creo que cuando hemos tenido situaciones de recuperación hemos elegido peor y por eso no hemos tenido ocasiones claras y creo que en la presión hemos estado un poco atrás y creo que ahí no hemos estado bien en la segunda parte. Pero creo que el partido podría haber caído de nuestra parte», resumió.



Víctor Fernández, técnico del Real Zaragoza, por su parte, reconoció que su equipo había ido de menos a más y valoraba sobre todo el esfuerzo realizado en un encuentro de «mucho sufrimiento, mucho trabajo, mucho esfuerzo, unas condiciones complicadas para jugar al fútbol, el campo ha aguantado muchisímo a pesar de la fuerte lluvia, pero al final ya estaba muy muy difícil, ya solo era mantenerse en pie y que la pelota corriera. Y en esas circunstancias ha sido enorme el trabajo de mis jugadores en un despliegue físico conmovedor, todo el mundo se ha entregado hasta el último segundo. Hemos jugado ante un muy buen equipo, con buena propuesta de juego, que quiere la pelota. Y por eso la victoria tiene muchisimo valor. Hemos tenido buenas respuestas a lo que exigía el partido en cada momento, ha sido una pena que no nos hayamos adelantado en el marcador en las dos primeras ocasiones de Puado», analizó.



El técnico asumió que «en el primer tiempo no hemos encontrado nuestro juego, no hemos jugado entre líneas, hemos llegado tarde a los balones, pero en el descanso se han corregido cosas y luego hemos sido otro equipo», recnoció, asumiendo que «el espíritu y a actitud son nuestro valor añadido, tenemos una gran fortaleza como grupo, han venido los que tenían que venir, como futbolistas y como personas, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene o no en el mercado de invierno y defender a estos jugadores que son los mejores», apuntó.