Carrión: "Hemos dado un nivel inesperado"

Luis Carrión reconocía que su equipo no había estado a la altura: «Hemos dado un nivel inesperado, hemos regalado algunos goles y hemos sido menos profundos que otras veces. Hemos estado mal en algunas cosas, tanto ofensivas como defensivas». El técnico del Numancia analizaba a jugada del penalti y señalaba que «viene por una pérdida en la salida de balón, en la que nos equivocamos y se produce la falta que origina el penalti. Estoy seguro de que Kako no quiere hacerlo, pero lo ha hecho», aunque buscaba las claves de la derrota de los suyos, sobre todo, en la incapacidad de reaccionar tras esa jugada: «Después del 1-0 hay que seguir. No lo hemos hecho y eso es lo que no me ha gustado de mi equipo. Es incomprensible, porque es un 1-0, quedan 60 o 70 minutos para intentar remontar y estar tranquilos, esto es un juego. Hay que tener personalidad y ser valientes. Esto nos tiene que servir para aprender». Carrión seguía analizando las opciones de los suyos y comentaba que «si el tercer gol de Las Palmas no hubiera llegado y marcamos el 2-1, a lo mejor hubiésemos tenido la posibilidad de empatar, pero me gusta hacer un análisis más global del partido, y el equipo no ha estado bien como bloque. Jonathan Viera es un gran jugador, pero la sensación que tengo es que se lo hemos puesto un poco fácil. No hemos perdido por tener dos bajas, ni por seis... también tenía dos bajas Las Palmas. De hecho los dos jugadores que han entrado en mi equipo han estado bien».

Pepe Mel

Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas, era un hombre feliz después del triunfo de su equipo ante el Numancia y destacaba la buena labor hecha por su equipo pese a las circunstancias: «Esta victoria nos hace mirar hacia arriba. El resultado se ha ajustado en líneas generales a lo que se ha visto en el campo. Hemos tenido bastantes ocasiones para haber hecho el 3-0 mucho antes. Hemos manejado bien el partido, hemos hecho que se descolocara el Numancia cuando había que hacerlo. En los duelos hemos sido fuertes y cuando hemos tenido la pelota jugamos bien. Aunque lo importante a estas alturas son los puntos y el bagaje que tenemos ahora es importante, nos hace mirar hacia arriba con ilusión y se ajusta a los merecimientos que hemos hecho desde el verano hasta aquí». Pese a ello, el técnico madrileño quiso recordar que «hoy volvimos a contar con ocho lesionados. Afortunadamente Pedri y Jonathan no entran en esa situación. Esté quien esté, el equipo es sólido. La dinámica es que cualquier futbolista que entra suma, el equipo no nota las ausencias, pero es cierto que todo es más sencillo con Jonathan Viera y Pedri». Pepe Mel destacaba también que «mis jugadores han hecho lo que le pide el cuerpo técnico» y también recordaba que «últimamente en casa hacemos goles con facilidad y la afición se divierte. Esperemos que esto siga así para ver el Gran Canaria cada vez más lleno».