Carrión: «Hemos terminado el partido en su campo»

Luis Carrión, entrenador del Numancia, expresó su satisfacción tanto por el punto cosechado como por el juego de los suyos: «La sensación es que ha sido un partido bastante completo por parte de mi equipo, hemos terminado el partido en su campo y creo que nos podríamos haber llevado los tres puntos. Sabiendo que es un buen rival, que ha sido un partido ciertamente igualado, pero creo que hemos acabado mejor. Estoy contento con el trabajo de mis jugadores», manifestó. Acerca de la igualdad en la categoría, Carrión expresó que «cada vez hay mejores equipos en Segunda, está todo más igualado. Desde el primero hasta el último cualquiera puede ganar y en los partidos hay que estar al 100% de concentración para que no se decante en tu contra. Mi equipo intento que siempre sea así, que vaya a ganar y creo que hoy hemos acabado muy bien». Sobre si su equipo había merecido en El Sardinero la primera victoria a domicilio más que en ningún otro sitio esta temporada, el preparador rojillo señaló: «El día del Dépor también estuvimos cerca de la victoria. Hoy creo que ha sido el partido más completo del equipo en general. No ha habido tramos muy malos, hemos sufrido un poquito al final de la primera parte y sobre todo hemos terminado muy bien. Y eso es lo que me gusta, que vayamos a por los tres puntos hasta el final».

Iván Ania

El técnico del Racing Club, Iván Ania, valoró el empate a cero cosechado ante el Numancia en el terreno de juego de El Sardinero: «Dentro del partido, como viene siendo habitual, hay momentos para cada equipo y en los momentos donde fuimos superiores no marcamos. Cuando no puedes ganar es importante no perder. El Numancia terminó el partido mejor que nosotros», señaló.

El preparador verdiblanco habló también de la labor de uno de sus delanteros: «David Rodríguez entiende muy bien los partidos y realizó un gran trabajo. Está creciendo, va teniendo minutos y estoy seguro que será importante para nosotros», expresó.

El lado positivo, para Iván Ania, fue no recibir goles en un encuentro en el el que el Numancia sí que tuvo buenas ocasiones para abrir el marcador: «Estoy contento por mantener la portería a cero, aunque teníamos que haber sumado tres puntos hoy pero enfrente teníamos un buen rival», dijo el preparador del conjunto santanderino. Sobre el siguiente compromiso del cuadro cántabro apuntó que «seguramente hagamos cambios. Intentaremos recuperarnos lo más rápido posible». Y es que entre semana se disputará la jornada nuvena en Segunda División.