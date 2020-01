Carrión: «La lucha hasta el final tuvo su recompensa»

El técnico del C.D. Numancia, Luis Carrión, compareció brevemente en rueda de prensa en las instalaciones de Santo Domingo antes de partir hacia Soria. «No es el partido fuera de casa que ganamos en el minuto 90, porque nos caracterizamos por ser un equipo que lucha hasta el último minuto y ahí tuvimos nuestra recompensa». Este fue el primer análisis del míster rojillo del punto logrado en la noche de ayer. El preparador numantino continuó refiriéndose al choque e indicaba que «en la primera parte no estábamos a gusto en la presión, cruzaban nuestras líneas muy fácil y nos ganaban las disputas. Pero en la segunda hemos estado mejor porque hemos corregido errores. En la primera hubo mucho juego aéreo y en la segunda se jugó más al balón, hemos conseguido hacer nuestro juego. Aunque nos han metido dos goles, nos llevamos un punto y estoy muy contento». El Numancia encadena una buena dinámica como visitante: «Es positiva, hoy si no hemos ganado, por lo menos no hemos perdido. Ahora tenemos que hacer bueno el punto ante el Sporting y a seguir ahí arriba. Es un partido complicado, porque vienen de ganar ayer. Pero vamos a ir con todo a por los tres puntos y darle una alegría a nuestra gente en Los Pajaritos.

Fran Fernández

Al término del partido ante el CD Numancia, el entrenador del Alcorcón, Fran Fernández, se mostró contrariado por ceder el empate sobre la bocina al considerar que su equipo mereció los tres puntos. «Hicimos todo para ganar. Nos faltó experiencia al final del partido». El preparador del conjunto local afirmó en rueda de prensa que el equipo alfarero hizo «una gran primera mitad. Tuvimos 15 remates a puerta por cero de ellos, generamos muchas llegadas por el exterior y el interior, con transiciones rápidas, ocasiones a balón parado, mucho centro y remate, todo para habernos ido con ventaja en el marcador». Fran Fernández también se refería a la reanudación. «La segunda mitad no empezamos bien pero nos adelantamos en el marcador. Con el empate de ellos el juego se igualó y luego nos volvimos a adelantar. La pena fue que el partido se nos fue al final con un gol en la última acción del choque». Ell técnico de los locales aseguraba que «estoy muy contento con mis jugadores porque jugamos como debe jugarse siempre. Nos faltó un poquito más de experiencia al final para conseguir la victoria. Toca levantarse, seguir mejorando y viajar a Elche con la máxima ilusión para conseguir la victoria», destacó el técnico alfarero.