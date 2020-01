Carrión: «Marcado por una roja que no debió suceder»

Luis Carrión comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos con el rostro contrariado por la derrota encajada por su equipo. Reconocía que el juego de los suyos no fue bueno y también veía la tarjeta roja mostrada a Gus Ledes como decisiva para el resultado final. «El partido estaba siendo dominado por nosotros pero difícil por la línea de cinco, en la segunda parte con once en el área helada hubiéramos tenido más opciones pero ha estado marcado por una expulsión que no ha debido suceder». Estas eran las primeras palabras del entrenador numantino. «Nos ha costado entender cómo estaba el área y lo que había que hacer, el equipo ha hecho un buen esfuerzo pero hemos buscado mucho pase corto». Sobre la tarjeta roja indicaba que «bastante fastidiado estará Gus, habrá que ver la acción pero no debe de pasar, en la segunda parte íbamos al área con más peligro, el que más arrepentido estará es él». Sobre el Deportivo señaló que «ellos tienen gente poderosa, no hemos estado todo lo bien de otros días sobre todo en las segundas jugadas. No se generaban espacios y era difícil evolucionar, hemos ganado disputas pero no segundas jugadas. Me esperaba este Dépor, sobre todo no cambiar tras la expulsión. Hemos tenido opción de empatar sobre todo en córners. Ander ha hecho un buen partido pero la situación del partido se ha dado así».

Fernando Vázquez

«Es una victoria importante por nuestra situación, necesitamos a la gente como ya pedí. Me gustaría que la gente estuviera en Riazor hasta el final. Tenemos que ganar 12 partidos y ya nos quedan 11. Nos olvidamos de la primera vuelta, hasta que matemáticamente las cuentas nos den, el público es lo más importante que tenemos, que quiera a su equipo y le ayude a salvarse. Estudiamos al Numancia y sus movimientos ofensivos, la salida defensiva es clave, el fútbol es una moneda de doble cara y hay que valorar cuál es tu fuerte y debilidad, tenemos que jugar esa baza, poco a poco a base de ser sólidos y estar tranquilos y luego mejorar. Lo que siento y lo que digo a los jugadores, hay que concentrarse en el partido, antes hay que estar relajado. A veces un equipo con inferioridad numérica y con cero a cero te puede ganar por lo que teníamos que seguir igual. No nos hizo falta arriesgar y seguimos en modo standard. Jugar con tres centrales es para asentarlo y lo utilizaremos pero no sé cuándo, trataremos cada partido de manera diferente. Quizás nuestra fuerza no es imponer nuestras cualidades en ataque, ya veremos, el rival no nos tiró a portería, sólo peligro de faltas y los jugadores estuvieron cómodos porque la salida desde atrás con tres es más fácil, más simple. El equipo estuvo bien en la defensa de balones laterales. Podíamos haber hecho más daño pero no lo hicimos. Mi responsabilidad es que el equipo se quede en Segunda, pido a los Reyes Magos que el colectivo del Depor ayude a salvarlo».