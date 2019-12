Carrión: «Nadie había ganado en este campo»

El entrenador del Numancia, Luis Carrión, resumió el partido indicando que la primera parte estuvo igualada y en la segunda las circunstancias resultaron favorables a su equipo. «La primera parte ha estado igualada, hicimos lo más difícil, que fue mantenernos estables después de encajar el primer gol tan pronto y cuando parecía que estaba la situación controlada. En la segunda parte hemos estado también bien, con dos goles, aunque después el 2-3 nos complicó las cosas un poco el adversario. Reaccionamos muy bien y estoy muy contento por ello con el equipo». Luis Carrión restó importancia al revés copero ante el Ceuta. «Nos fastidió porque queríamos pasar de eliminatoria pero el equipo es fuerte y hemos ganado aquí, que nadie había ganado. Se trata de saber superar situaciones y estar mentalmente fuertes, tal y como se ha demostrado en esta ocasión y con un rival y un campo que nunca son fáciles». Por último, el preparador catalán del Numancia se refería a las decisiones del árbitro y se limitó a decir que no juzga su actuación. «No entro a valorar nunca, ni cuando me va mal ni cuando me va bien. El VAR está para eso y a mí también me han expulsado a un jugador así. Nos vamos de vacaciones con un buen sabor de boca y después de descansar y recargar pilas empezaremos a preparar todo lo que nos queda de la segunda vuelta esta temporada».

Álvaro Cervera

El entrenador del Cádiz acudió por última vez este año a la sala de prensa del Ramón de Carranza. La valoración, como era obvio, le llevaba a diferenciar los dos tiempos. «En la primera parte no sé, pero en la segunda sí han pasado cosas. Ellos han manejado el balón con mucha gente por detrás de la pelota, a nosotros nos dificulta a la hora de atacar pero no nos crea ningún peligro en defensa. Conseguimos ponernos por delante pero no estábamos cómodos porque no atacábamos. Pero la clave es el empate en el córner, una jugada que no me explico, y ahí estamos obligados a hacer algo más». Tras el descanso, el descalabro. «Luego ha pasado lo que ha pasado. Con el 1-1, una expulsión y un penalti cuando la pelota no generaba peligro, y después ya todo ha sido muy descontrolado. Es la cuarta derrota, en Alcorcón nos expulsaron jugadores, en Fuenlabrada también... Si no aprendemos que en partidos como estos no somos buenos, nos llevaremos muchas tortas. Este tipo de partidos no nos vienen bien y por eso intentaré que no pase más». Álvaro Cervera no quiere darle más vueltas al tema de los árbitros. «No estamos teniendo suerte, todo lo dudoso va en contra, pero no voy a justificar lo que ha pasado por el árbitro. Nosotros mismos hemos permitido que el Numancia entre en el partido. Un fallo en un córner, una expulsión y un penalti». En todo caso, lo verá en televisión. «Las imágenes dirán qué ha pasado».