Carrión: "Quiero mirar para arriba siendo humildes"

"Cuando un equipo gana no es sólo por los jugadores y el entrenador, es algo general, quiero mirar para arriba siendo humildes. Ha sido un partido completo porque el rival no había perdido fuera, hemos presionado bien, creo que el equipo tiene alma y va arriba, cuando marcamos un gol seguimos y buscamos portería. Hemos empezado un poco irregulares, temerosos de filtrar pases, quiero ver esto, que el equipo trabaje y se deje la vida, tener personalidad con balón. Hemos generado situaciones de gol. Hoy hemos llegado y hemos tenido acierto, es el camino sabiendo que será difícil, la idea es que mi equipo sea valiente. El gol nos ha venido bien y antes del gol hemos tenido buenos momentos llevando de una banda a otra, el equipo ha ido a más. Me alegro del gol de Guillermo, me alegro de la gente que trabaja. Los laterales nuestros han atacado con criterio. Cualquier equipo con espacios juega mejor, hay que intentar tener más el balón, es cuando más hay que jugar. Kako es un jugador que tiene piernas y es fuerte en defensa pero en ataque también lo hace bien, ha ayudado a Gus y nos ha dado velocidad por dentro. No ha sido un cambio por proteger, no suelo mandar mensajes de cambios defensivos al equipo".

Eloy

"En líneas generales el partido ha sido igualado, ellos han acertado y nosotros con la oportunidad de empatar no lo hicimos, el equipo ha estado bien, nos ha faltado un poquito cuando recuperábamos, sobre todo en los controles. El equipo ha salido con las ideas claras, hemos tenido el balón y al final ellos han acertado en sus oportunidades y han gestionado el resultado. No sé si la falta del segundo gol…es complicado. Sabíamos que este equipo aquí exige bastante, creo que ha sido un partido bastante igualado. Fuera de casa estábamos sacando resultados y éramos fiables. Veníamos con la sensación de ganar sabiendo de la dificultad del Numancia. Lo que me cabrea es la jugada de inicio del segundo tiempo, dejamos que centren, el penalti no sé si es o no, hay que salir más intenso, lo hablamos en el vestuario. Eso es lo que me molestó. Son merecedores de la victoria pero hemos hecho para merecer más. Cuando cambias y no ganas uno se equivoca. Queríamos tener el balón por dentro para que ellos no jugaran. Hoy queríamos a Borja en segunda línea, estoy contento con la plantilla que tengo y ahora lograr el resultado en casa, este grupo humano va a lograr la permanencia.