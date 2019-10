Carrión: «Si hay que perder que sea así, dejando todo»

«Creo que el partido estaba igualado, sobre todo en la segunda parte. Creo que hemos estado parecidos y tengo la sensación que no ha sido diferente por el VAR. Hemos defendido mal la situación del gol y hemos tenido alguna acción antes. La primera parte hemos estado mejor que ellos, con ocasiones de gol, si te pones por delante te hacen daño pero no ha entrado y había que seguir, tras el penalti se ha vuelto más loco. Lo normal habría sido irnos con ventaja en la primera parte». Este era el resumen que hacía Luis Carrión del partido. «Creo que contra el Zaragoza si nos poníamos por delante teníamos parte del trabajo hecho. Hemos tenido peor elaboración desde atrás, con situaciones de recuperación hemos elegido pero, pases filtrando rápido, hemos elegido peor determinadas ocasiones, en la presión Igor y Moha muy atrás y nos han igualado creo que hemos estado peor en la segunda parte», reconocía el míster. «Hoy era importante que Mateu estuviera más cerca de la salida del balón, lo hemos interpretado bien en la primera parte, luego ya ha sido diferente, muy atrás en la presión. Si hay que perder que sea así, dejándonos todo. Me gusta que vayamos a por la victoria. Deberíamos haber estado más arriba en la presión».

Víctor Fernández

«Ha sido una victoria trabajada, costosa, con mucha presión. Un campo históricamente horrible para nosotros, aunque no tengo en cuenta las estadísticas, ha sido una semana complicada para nosotros y ha tenido un efecto negativo para nosotros en el primer tiempo. Hemos jugado agarrotados y a no fallar. Tras el descanso hemos marcado unas pautas de funcionamiento, nos hemos levantado después del penalti, lejos de caer hemos seguido insistiendo hasta encontrar el triunfo arriesgando lo posible», comentaba Víctor Fernández. «El equipo ha salido agarrotado, sin asumir iniciativas, y les he dicho que jugando así estábamos más cerca de perder que de ganar, luego hemos cambiado y no nos han metido gol, hemos ganado. Hemos recuperado cosas que serán positivas a futuro». «No nos caracterizamos por ser un equipo defensivo, dentro de nuestras cualidades vamos a por la portería. Tenemos que ser un equipo constante y estable en el plano anímico, físico y táctico. No nos deben afectar los vaivenes de la competición». El míster maño se refería al Numancia. «Me gusta el técnico del Numancia y cómo plantea los partidos, es un equipo con energía y vigor sin rendirse nunca en los partidos».