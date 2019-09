Carrión: «Un triunfo para coger confianza»

«Ha sido un buen partido, muy bueno en la primera parte, y en la segunda a diferencia de otros días, hemos sabido sufrir, estar juntos y no sufrir en exceso. En líneas generales bastante completo y refrendado por los tres puntos». Con estas palabras Luis Carrión resumía la primera victoria del Numancia en la presente temporada. «Hoy el equipo ha estado bien, solvente, cuando no teníamos el balón, ante el Alcorcón fue peor, y en Tenerife también, hay que mejorar pero es difícil hacer la primera parte que han hecho e irte cero a cero. La mayoría del equipo ha hecho un buen partido. Algunos han estado con personalidad, eso quiero, que pidan el balón, también hay gente que trabaja bien». El míster personalizaba: «Higinio es un buen jugador pero tiene que creer en él mucho, si creyera la mitad que yo es un jugador de alto nivel, ha trabajado mucho en la presión, un delantero que puede marcar muchos goles». Sobre su estado de ánimo indicaba que «ni antes estaba increíblemente preocupado ni ahora estoy lanzando campanas al vuelo. Es un partido bueno que sirve para coger confianza pero queda ir a por el Extremadura. Creo que podría ser fuera de juego, tendría que verlo, es una pena, la acción era buena y me ha sabido mal por Moha, me hubiera gustado que marcara pero si sigue ese camino tendrá tardes de gloria, yo le voy a ayudar si él quiere», finalizaba el entrenador de los rojillos.

Iraola

«No nos podemos permitir salir como hemos salido al partido, salir temerosos esperando a ver qué hace el rival. Después del gol anulado parece que hemos espabilado. En la segunda parte teníamos más personalidad pero hemos tenido un error en la salida del balón». Esas eran las primeras palabras de Andoni Iraola en la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar la derrota de su equipo, que con un punto sigue sin conocer la victoria en la presente temporada. «Me preocupa más lo de la primera parte pese haber perdido el partido en la segunda. En general en el partido el equipo que no tenía el balón ha sufrido, nosotros y creo que el Numancia también». Iraola continuaba desmenuzando el encuentro. «En la primera parte, por no asumir ningún riesgo, asumes el peor de todos que es no ser tú, por eso decepcionados con el arranque del partido». El entrenador mirandesista no dudaba en asegurar que «ha sido de los tres partidos en el que peor hemos competido. Algunos jugadores como Marcos ha salido con un día de entrenamiento, Alex ha llegado esta semana y alguno más va a llegar, tenemos trabajo por hacer eso es evidente. Lo de Franquesa parece una lesión muscular en el isquio, probablemente se pierda más de un partido. No es mi cometido el de los fichajes, sólo ver qué plantilla tenemos». Iraola tiene mucho trabajo por delante para que este Mirandés empiece a funcionar.