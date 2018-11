El fichaje de Derik Osede ha dejado al Numancia sin margen de maniobra para próximas contrataciones de no aligerar su caseta, plena de efectivos. El defensa completa las 25 fichas profesionales a un mes de la apertura del mercado de invierno, etapa de contratación a la que acude tradicionalmente el club soriano para reforzar, cambiar o aliviar su plantilla. El director deportivo, César Palacios, ya anunció en la presentación de la última incorporación que sería lógico perder peso en el vestuario durante el próximo período del mercado, debido a las pocas oportunidades que algunos efectivos iban a encontrar en las próximas semanas, confirmando en ciertos casos los escasos minutos de juego de los que han dispuesto. Las ausencias por lesión de los más habituales, sobre todo en defensa, han dulcificado esta parte del campeonato para algunos jugadores. En otros casos, sus escasas y testimoniales apariciones son significativas. La llegada de Derik Osede complica más su situación en el orden jerárquico establecido por el técnico rojillo en sus preferencias. No es descartable que en las próximas fechas se produzcan noticias en esta dirección, siempre y cuando los jugadores señalados acepten su salida por el rol que han adquirido en el equipo, no siempre ocurre.

La plantilla se caracteriza por la polivalencia de muchos de sus jugadores. Sin embargo, en diferentes posiciones se observa cierta acumulación de efectivos. En el centro de la defensa pueden actuar Atienza, que lo ha jugado todo y parece inamovible, Carlos Gutiérrez, Escassi, Dani Calvo, Grego y ahora Derik. Alguno de ellos puede ocupar un puesto en el eje del centro del campo como ya ha ocurrido con Escassi, pero también cuelgan ese cartel, Grego y Derik. De adelantarse a esa posición, como ocurrió el pasado domingo con Escassi, desplazan a Kako o Pablo Larrea, los en teoría especialistas en ese puesto, al banquillo o la grada. La nómina de centrocampistas se completa con Fran Villalba, Diamanka y Noguera. Este último con muy pocos minutos de recorrido.

En las bandas, tanto en la línea defensiva como por delante, también está muy delimitado. Las constantes bajas de Ripa y Luis Valcarce han obligado a buscar una solución con Mateu para ocupar el lateral zurdo. Una opción que no disgusta al técnico rojillo que ha reconocido incluso que puede alcanzar categoría de lateral de Primera división, siempre y cuando así lo quiera el jugador valenciano. Por delante, Oyarzun se ha alternado con Mateu a la hora de atacar. El lateral derecho es cosa de Unai Medina y en su ausencia, Markel o Nacho, que alterna el ataque con Yeboah, casi fijo para Garai. En el ataque, Guillermo se ha consolidado como el punta de referencia. Higinio, primero, y ahora Viguera, se han alternado para dar una alternativa al máximo goleador cuando sus problemas físicos, sobre todo en el tobillo, le han alejado de las alineaciones. Jordi Sánchez ha entrado últimamente en juego después de un arranque liguero inédito. Otra opción más, hasta ahora desde el banquillo.

La plantilla se completa con Dani Nieto, en pleno proceso de recuperación de una rotura de ligamentos en la rodilla. Su vuelta al equipo se espera para no antes del inicio del próximo año. El entrenador rojillo lo ve más como mediapunta que como jugador de banda, aunque puede jugar en ambas posiciones. Con él se completan los 25 efectivos con ficha profesional. El portero suplente, Gaizka Campos, no entra en este apartado ya que cuenta con una licencia no profesional por lo que son 26 jugadores del primer equipo. Para contar con opciones de entrar en el mercado de invierno será necesario aligerar la caseta.

Refuerzos

El Numancia ha recurrido al mercado invernal habitualmente para reforzarse. El curso precedente incorporó dos efectivos en enero, al lateral zurdo Saúl García, cedido por el Deportivo, y al saudí Ali Al Nemer. Un año antes, el portero Saizar, el lateral Casado, Dani Nieto y Kike Sola se integraron en la plantilla por diferentes razones. La marcha de Munir a la Copa de África, la lesión de largo recorrido de Luis Valcarce o la salida de algunos jugadores antes y después de la llegada de estos jugadores: Callens, Acuña, Regalón. Esa temporada también se incorporó Villalibre en la recta final de la temporada para reforzar el ataque, ya fuera del mercado de invierno. La campaña anterior también aparecieron nuevos jugadores con la apertura de la ventana del mercado de invierno:Juan Pablo, Antonio Martínez, Jorge Díaz y Dalmau. En la presente campaña, Derik Osede se ha adelantado un mes a la apertura del período de contratación por llegar desde el paro, sin equipo. A partir de ya, el defensa puede participar en los próximos compromisos del equipo soriano. La siguiente cita será el domingo en Los Pajaritos ante el Gimnástic de Tarragona a partir de las 18.00 horas. El equipo vuelve hoy, 10.30 horas, a la actividad para preparar este trascendente enfrentamiento después de disfrutar de una jornada de descanso.