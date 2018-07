La marcha de Íñigo Pérez y Pablo Valcarce, la retirada de Julio Álvarez y la vuelta de Pere Milla a su club de procedencia tras finalizar su cesión en Soria han causado la reacción del Numancia con la contratación de varios efectivos para ocupar ese vacío en el centro del campo. El último en incorporarse ayer, Alejandro Sanz (Tudela, Navarra, 5 de junio de 1993). Un mediocentro procedente del filial de la Real Sociedad, que se ha comprometido por una temporada con el club soriano aunque existe una opción de prorrogar el contrato dos campañas más. Es el séptimo refuerzo numantino, el cuarto para el centro del campo.

Formado en la cantera del club donostiarra y convertido en el jugador del filial con más partidos en el segundo equipo, Alejandro Sanz se presenta en Soria sin llegar a dar el salto al fútbol profesional. No debutó con la Real Sociedad en los seis años en los que jugó en el Sanse pese a que entró en varias convocatorias con el primer equipo. La del Numancia será la oportunidad que esperaba el futbolista navarro para superar la barrera de Segunda B e iniciar su camino un peldaño por encima. «Se han dado las condiciones para salir de la Real. Este es un sitio muy acogedor, me han hablado muy bien, vengo a aportar todo lo que pueda, a trabajar como uno más», apuntó el nuevo fichaje en sus primeras palabras en la sala de prensa de Los Pajaritos, escoltado ayer en su presentación por el vicepresidente del club, Eduardo Rubio, y el director deportivo, César Palacios.

Navarro de Tudela, conoce de primera mano la trayectoria del Numancia. «Me siento muy identificado con el Numancia porque soy de muy cerca. Tengo gente que me ha dado muy buenas referencias del club y cuando he entrado en el vestuario el trato es familiar y cercano. Estoy muy contento», indicó el jugador, animado para aportar todo lo que pueda en la consecución de los objetivos de la temporada. «Aportaré trabajo, muchas ganas y llego con mucha ilusión. Vengo con la intención de hacerme un hueco, dar todo lo de mí para ayudar al equipo y conseguir los objetivos que se plantean», adelantó.

Alejandro Sanz es un centrocampista que se mueve en posiciones de mediocentro y volante. «Soy un centrocampista defensivo, juego de seis o de ocho, pero con facetas ofensivas también», se definió. Abierto a su nueva experiencia, quiere «aprender porque soy joven todavía, acabo de llegar y en el primer entrenamiento ya me he sentido muy cómodo, mi intención es aprender, mejorar como jugador y persona y aportar todo lo que pueda desde el primer momento», insistió el futbolista, que se aferra a la oportunidad que le brinda el equipo soriano para progresar en su carrera deportiva. «Llevo años intentando dar el salto y ahora puede ser una buena oportunidad para afianzarme, buscar minutos y aportar», confió.

Este salto de calidad no se produjo en la Real y sí le llega una vez abandonado el club donostiarra. «He intentado darlo todo, estuve cerca, pero no se dio el caso. A seguir peleando. La decisión de no dar el salto no dependía de mí y sí de los que tomaban esas decisiones. Soy joven todavía y se pueden hacer muchas cosas», aclaró Alejandro Sanz, convencido de que la competencia es alta y que tiene la oportunidad para convertirse en un jugador con recorrido en Soria.

Un valor en el filial donostiarra

El director deportivo del CDNumancia , César Palacios, destacó del nuevo refuerzo la trayectoria en el filial del que era capitán y con el que ha jugado más partidos que ningún otro jugador. «Lo hemos seguido mucho y con la baja de Íñigo creíamos que tanto personalmente como profesionalmente se podía adaptar a nosotros y hemos querido apostar por él. Espero que nos pueda ayudar mucho. Es un chico que ha transmitido que es perfecto para el club, pensando en el presente, pero también para el futuro. Ahora depende de él. Tiene un año con dos opcionales por nuestra parte, viendo su progresión y adaptación», comunicó el director deportivo, que lo ve centrado pese a su juventud. «Lo veo muy maduro, viene de un equipo como es la Real Sociedad aunque no haya debutado allí y nos ofrece un perfil de jugador que nosotros necesitamos», explicó. Palacios no cierra la puerta a más incorporaciones, pero todo depende del mercado. «Tenemos muchas alternativas, dependiendo del sistema que utilice el míster. Estaremos pendientes del mercado, puede haber entradas y salidas por lo que no está aún cerrado», confirmó.

Lateral zurdo

El lateral zurdo se ha convertido en las últimas temporadas en una necesidad para cubrir por los problemas de lesiones entre sus jugadores específicos. Las dos lesiones de Luis Valcarce llevaron a la contratación en el mercado de invierno de dos refuerzos, Casado y Saúl. En plena fase de recuperación, Luis cumple los plazos para su vuelta. «No tenemos prisa para contratar a un lateral. Si lo hacemos es porque estamos muy convencidos de que nos ayudará y nos mejorará», comentó Palacios, que ve más cercana la vuelta de Luis, que cuenta con Ripa y que mide las posibilidades de Álvaro Mateo, llegado para el filial y ahora a las órdenes de López Garai.