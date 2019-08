César Palacios no cierra el vestuario aún, pero ve difícil alguna llegada más

No solo porque el cierre del mercado se encuentra cada vez más próximo, la fecha es el 2 de septiembre, sino porque también se cubren las posiciones en las que la dirección deportiva y el cuerpo técnico numantino han querido reforzarse, la plantilla tiene apariencia de estar casi cerrada. Dicho con todas las cautelas que permite aún la posibilidad de contratar jugadores o de adelgazar el grupo con alguna salida, como es el caso de Borja Viguera. La contratación de Otegui es la décima para la presente temporada, más las incorporaciones de los canteranos, Moha, Vidorreta y Marcos. Un número importante de novedades culminado con la llegada del navarro. «A Antonio lo conocemos de las categorías inferiores de Osasuna. El año pasado en Melilla dio un paso en su madurez como jugador y todos confiamos en que este año dé un paso más para ser un jugador importante en el futuro en Osasuna. Le agradecemos que quiera seguir creciendo con nosotros, ayudándonos. Esperamos que este año sea importante en su carrera», comentó el director deportivo, César Palacios, que justificó la tardanza de la contratación por el interés del equipo navarro por contar con su joven jugador durante la pretemporada. «Se había ganado el derecho de hacer la pretemporada y ver el nivel que podía dar. Están muy contentos con él y les hubiera gustado que se hubiera quedado. La ambición, sin embargo, de seguir progresando le ha motivado para venir aquí. Ojalá salga bien. Esperemos que sea importante», indicó Palacios. Sobre la situación del equipo tras las dos primeras derrotas en el inicio liguero, el director deportivo apeló a la confianza. «Las sensaciones de pretemporada no se han visto corroboradas con los resultados en las dos primeras jornadas. Estamos en un nuevo proyecto con cambio de entrenador y de jugadores y estamos en la dinámica de acoplar las piezas, de dar máximo nivel. Esto cuesta, pero estoy convencido de que lo conseguiremos. Tanto el cuerpo técnico como yo tenemos una ilusión enorme con la plantilla. Y debemos sacar el máximo rendimiento de todos ellos. No estamos contentos y no lo esperábamos, pero tenemos una nueva revancha el sábado».