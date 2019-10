Este chico es un avión

Iván Calero era un desconocido cuando el pasado verano se comprometió por el C.D. Numancia procedente del Salamanca de Segunda B. No tuvieron que pasar muchas jornadas de Liga para comprobar que César Palacios había tenido buen ojo en su fichaje y con el paso de las semanas el madrileño se ha convertido en el dueño del lateral derecho rojillo. Calero es un avión por la banda y con actuaciones estelares como la del pasado sábado ante Lugo se ha ganado la condición de indiscutible para Luis Carrión.

«En lo personal estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas. Estoy contento en un club como el Numancia que me ha dado la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Yo lo que intento es darlo todo sobre el campo». Con estas palabras Calero se refería a estos meses vistiendo la camiseta rojilla. El defensa, que en las categoría inferiores del Atlético de Madrid jugó de extremo, militó el curso pasado en el Salamanca cedido por el Elche, equipo que se hizo con sus servicios después de haber jugado en el fútbol inglés y en el holandés.

Siendo muy joven se fue al fútbol extranjero y ello hizo que su nombre quedase un tanto en el olvido en España. Ha regresado con fuerza y en estas trece jornadas de competición está siendo uno de los destacados del Numancia. Calero es fijo para Carrión con unos números que dicen que ha sido titular en diez partidos. Sólo se ha perdido tres, dos de ellos por sanción. El madrileño no podía comenzar la Liga ante el Alcorcón al arrastrar sanción del curso anterior en Salamanca, por decisión técnica no jugaba en Tenerife en la segunda fecha liguera y se perdía el encuentro ante el Huesca de la quinta jornada al estar castigado con un partido por la doble amarilla que una semana antes veía en Almendralejo ante el Extremadura.

El lateral está realizando un gran trabajo en la parcela defensiva, aunque tal vez su mayor virtud es el plus que le da al Numancia en ataque, e incluso ha gozado de ocasiones claras para haber marcado. Calero acarició el gol ante el Lugo y tiene claro que algún tanto marcará esta campaña. «Alguno haré. Terminará llegando el gol», comentaba con la tranquilidad de saber que no es un apartado del juego que le quite el sueño. Un buen defensa que se anima en ataque y que tiene en su pierna derecha un cañón. «Sí, tengo buen disparo. Toda la vida jugando de extremo y es una faceta que se queda».

El defensor también se refería a lo colectivo y a la importancia de los tres puntos que se sumaban ante el Lugo en el campo de Los Pajaritos. «Es una victoria que nos da mucha tranquilidad para el partido de este viernes ante el Albacete», indicaba a la finalización de la sesión de trabajo de ayer de los rojillos en el anexo de Los Pajaritos.

Calero analizaba el juego desplegado ante los gallegos: «El Lugo acumuló mucha gente por dentro y por ello nos costó al principio. El partido se puso en contra con su gol pero al final leímos bien el partido y supimos encontrar los espacios». El numantino ya piensa en el choque de este viernes ante el Albacete y por las características del rival comentaba que «el partido puede ser parecido al del Lugo. El Albacete estará muy junto y buscará el error para salir a correr y hacernos daño».

El Numancia buscará su segunda victoria consecutiva para con 21 puntos mirar hacia la zona alta de la clasificación y poner tierra de por medio con las zona de descenso. «Estamos demostrando en los partidos que tenemos mucha hambre y mucha ambición. Estamos dando un paso adelante y lo cierto es que hemos sabido tirar de carácter cuando los partidos de las últimas jornadas se nos han puesto en contra», finalizaba el jugador rojillo.