Este chico vale doble

Pablo Valcarce es ese tipo de jugador que a todo entrenador le gustaría tener en su plantilla por su calidad y por su compromiso. Jagoba Arrasate lo valora así y el berciano es uno de los fijos en el once del C.D. Numancia. Ante el Oviedo fue el gran protagonista de la victoria con su segundo doblete de la temporada y con una asistencia. El de Ponferrada es una pieza muy importante en la recta final del campeonato. Él mismo reconoce que va a más y que, después de superar su lesión de espalda de hace unas semanas, su gran aval es la confianza en sus posibilidades.

«Me encuentro muy bien tras la lesión, no sólo por los dos goles del pasado domingo. Voy a más y me encuentro con mucha confianza. Si el equipo rinde bien salen mejor las virtudes de cada uno». Así se expresaba Pablo Valcarce en relación a su momento de forma. El extremo derecho se refería a los dos tantos que anotó ante el Oviedo e indicaba que «los equipos asturianos parece que se me dan bien porque ante el Sporting de Gijón también marqué dos. Pero el gol no me obsesiona, lo importante es ayudar al equipo».

El mellizo rojillo valoraba la importancia de los tres puntos sumados ante el Oviedo la pasada jornada para mantener la inercia ascendente del equipo y dar continuidad «a la fortaleza que estamos exhibiendo en Los Pajaritos». Este fortín se pondrá a prueba este sábado ante un Valladolid que «es capaz de lo mejor y de lo peor. Capaz de grandes coleadas y de grandes chascos», indicaba el berciano.

Pablo continuaba refiriéndose al cuadro pucelano y a la dependencia que tiene de su goleador Jaime Mata. «Cómo no va a tener dependencia de un delantero que ha marcado 27 goles. Tendremos que estar atentos con él».

Si el Numancia gana a los vallisoletanos se colocaría con 64 puntos y estaría un poco más cerca de conseguir la promoción de ascenso. «Va a ser un rival muy complicado, pero nosotros iremos a por el Valladolid con humildad y haciendo nuestro trabajo», señalaba el atacante. Valcarce no quiere hacer cuentas mirando al calendario porque «en lo único que pienso es en ganar este sábado».

Los tres puntos ante los blanquivioletas no serían definitivos, aunque si allanarían un poco más el camino de los sorianos hacia el play off. «Daríamos un paso de gigante y nos afianzaríamos en la cuarta posición de la clasificación», destacaba el berciano.

Será un nueva final hacia la promoción de ascenso y la duda está en saber si al Numancia le daría para optar al salto de categoría de manera directa. «Lo veo complicado por el nivel y los números que están describiendo los tres conjuntos de arriba», comentaba Pablo Valcarce. El numantino añadía sobre Rayo Vallecano, Sporting de Gijón y Huesca que «son equipos que van como un tiro. Nosotros estamos calladitos y vamos de tapados».

Renovación

Los hermanos Valcarce acaban contrato con el Numancia el próximo 30 de junio, pero todo indica que ambos seguirán las filas rojillas. Mientras Luis se recupera de una lesión de rodilla con la que dijo adiós a la presente temporada, Pablo está en su mejor momento del curso y cuando se le pregunta por su renovación parece que continuará vistiendo la camiseta rojilla durante más campañas. «Mi representante es el que lleva todo este tema, pero ya le he dicho que estoy muy contento en Soria». Blanco y en botella... Por si fuera poco, el berciano tiene otros vínculos personales con Soria que hacen que influyan mucho en su más que probable continuidad. Pablo es padre de una niña soriana de 16 meses y se muestra encantado de que su familia siga en Soria. Los hermanos Valcarce llegaron ya hace unos años al Numancia para formar parte de sus categorías interiores. Primero defendieron los intereses del equipo juvenil de División de Honor y después ambos jugaron en Tercera División con el Numancia B. Ambos llegaron al primer equipo prácticamente al mismo tiempo, aunque fue Luis Valcarce el primero que tuvo la oportunidad de defender los colores de la primera plantilla. Considerados como dos canteranos de la Ciudad Deportiva.