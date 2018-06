Ciclistas «de gorro de paja»

«La libertad», responde Ángel Martínez sin dudar. Eso es lo que más valora de viajar en bici. «En el viaje todo lo que necesitas lo tienes contigo. No te hace falta nada más. Y nunca tienes obligación de llegar a un sitio, de hacer más o menos kilómetros. ¿Que un día estás cansado y haces 30 kilómetros? Pues estupendo. ¿Que haces 100? Estupendo también». El cicloturismo no es una invención actual, aunque en los últimos años su práctica se ha incrementado. Ahora, además, con la llegada del buen tiempo, es más común ver a estos aventureros por camino o carretera. «Hay mucha más gente de la que nos imaginamos viajando en bici», sentencia. Junto a Mayte Capilla, ambos profesores en Soria pero naturales de El Burgo de Osma, están a punto de celebrar el décimo aniversario de un blog (dosenbici.com) que abrieron para contar sus aventuras a través de la imagen de dos pequeños muñecos. Al estilo de Amélie y sus gnomos, para quienes hayan visto la comedia romántica francesa de principios de siglo.

Lo del blog, por cierto, fue algo que hicieron «puramente por ocio». Es ella la que avanza, «antes que nada», que ciclistas no son. «Bueno, somos ciclistas, pero de gorro de paja, de ir avanzando alegremente». Con la tienda de campaña a cuestas y aprovechando para pillar una cama y una ducha bastante a menudo. Y sin mirar mucho el mapa. Lo resume de la mejor forma Mayte, porque cuando salen solo se ponen un destino, y a veces ni eso lo mantienen.

«En el anterior viaje, el de Palermo, el origen era un viaje a Grecia, pero llegados ya a Roma y Nápoles, empezamos a ver Sicilia y al final… Es la libertad…». Salían de Soria y al final no llegaron a Grecia. Pero ese era un sueño que no iban a tardar en cumplir. No más de dos años.

Regresaron, de hecho, hace unos días. Hasta ayer, las bicis todavía estaban por desembalar después del viaje de vuelta, ya en avión. Hasta entonces fueron dos meses de viaje y 47 etapas. Porque, claro, el cicloturismo tiene dos partes y en ocasiones hay veces que encuentras lugares de los que es difícil escapar. Por ejemplo, «pedalear por Italia o Francia es una gozada, cada 15 kilómetros descubres un sitio espectacular, de postal». Eso y «esa sensación de estar de cada día en un sitio diferente, ir descubriendo un paisaje nuevo... Esa sensación para mí es impagable», dice Ángel.

Antes de comenzar esta aventura juntos, en 2009, Ángel ya había hecho algún viaje con amigos. Se enamoró primero de la ruta que hizo allá por 2005 por la antigua Yugoslavia y después de Mayte, a quien enganchó a su vez con otra ruta por Holanda. «Lo hizo bien, fue a lo fácil, para que me gustara», recuerda entre risas. No podía ser de otra manera.

Lo del cicloturismo tiene que ver también con el enamoramiento, pero de la forma de viajar. Porque si bien Ángel sí que coge esporádicamente la bicicleta en Soria, Mayte se reserva para los viajes. «Siempre he tenido mucho miedo al tema físico, porque yo no cojo la bici nunca, excepto cuando vamos a hacer los viajes. Entonces al tema de las cuestas y eso le tengo mucho miedo, pero al final vas apretando los dientes y subes como puedes…». Todo hay que decirlo y es que conforme va avanzando el viaje, «una se pone en forma». Ella, no obstante, sí que es profesora de educación física, este año en La Arboleda. De hecho, estuvo ‘carteándose’ con sus alumnos, de tercero, y cada viernes leían una postal del viaje en clase. Él tiene estudios de geógrafo y da música en el instituto de Ólvega.

En los viajes que han hecho hasta ahora, para los que han empleado periodos de vacaciones o permisos extraordinarios, han rodado mucho por los conocidos como EuroVelo, una serie de rutas de larga distancia fomentadas la federación europea de ciclistas. Y no han salido de Europa, aunque no descartan viajar por Chile o ir hasta China. «No sabes la cantidad de jubilados que hay viajando en bici», destacan. En todos los viajes descubren lugares, pero también personas. «Albania fue uno de los países que más me han sorprendido esta vez», apunta Ángel. Un lugar «pobre», pero «con gente maravillosa, con un respeto y un trato al forastero excelente». Han tenido momentos de pedalear en compañía o solos en pareja. Y tienen ganas de más, aunque no saben hasta cuándo. Se acuerdan de un señor, por ejemplo, «de unos 70 años», que viajaba en una de esas bicis en las que vas echado. O una pareja también de jubilados que regresaba de la India. Otros que iban a Nepal. O que daban la vuelta al mundo. «Claro, tú ves a estas personas y piensas que ir hasta Grecia es como andar por casa. Y luego que ojalá pudiéramos llegar así a esa edad». De momento, con 38 y 42, Mayte y Ángel tendrán que descansar las piernas y después ya decidirán la próxima ruta. Mientras, no dejan de animar a probar con el cicloturismo. Y a disfrutar del tiempo y descubrir, encima de la bici, «que se puede gastar menos y vivir con menos también».