Cita con el Mundial de cross para Hugo de Miguel

Hugo de Miguel viajó ayer a París y mañana, a partir de las 13.30 horas, participará en el Campeonato del Mundo Escolar de campo a través. El soriano se desplazó a la capital francesa con el resto de la expedición española, integrada por cinco chicos y otras tantas chicas. Por delante tendrá 5.500 metros para ver cuáles pueden ser sus posibilidades de estar con los mejores.

Hugo reconocía, justo antes de iniciar el vuelo a Francia desde el aeropuerto madrileño de Barajas, que «físicamente tengo muy buenas sensaciones. Además estoy muy motivado ya que va a ser mi primer Mundial». La joven promesa del atletismo soriano también se refería a los últimos consejos que le había dado su entrenador, Ramón Zapata. «Me ha dicho que arriesgue, que desde el principio intente estar en el grupo cabecero y que lo dé todo hasta el último metro».

El de San Leonardo espera estar con los mejores en la cita mundialista, aunque recordaba que «para mí ya es un premio estar en un campeonato de estas características. Quiero ayudar a España y disfrutar al máximo». La representación española regresará de tierras galas el próximo sábado. Hugo de Miguel se ganaba el billete al Mundial por su brillante actuación en el Nacional.

La Diputación aporta 20.000 euros al atletismo soriano

La Diputación y la Delegación Soriana de Atletismo firmaron ayer un acuerdo de colaboración por el que la Administración Provincial aporta 20.000 euros para la organización de pruebas atléticas a lo largo de 2018. Estamparon su rúbrica sobre el documento el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, y el presidente de la Delegación Soriana de Atletismo, Alfonso Irigoyen. El objetivo del convenio es el de apoyar al atletismo soriano y subvencionar la organización de eventos atléticos de alto nivel durante el año en curso, como el XXV Campo a Través Internacional de Soria (que este año cumple sus bodas de plata), el Campeonato de España Sub-23, el Torneo Intercomunidades, dirigido a las categorías infantil (sub-14), cadete (sub-16) y juvenil (sub 18); el Campeonato Autonómico de Marcha y el Campeonato Autonómico Infantil de Atletismo. La previsión es que dichos certámenes tengan una gran repercusión a nivel general, y en la hostelería y el turismo en particular, no sólo por la cantidad de atletas convocados, sino por los acompañantes que suelen atraer los participantes de las categorías más tempranas.

En este contexto, la Diputación provincial es consciente de la labor de promoción de la Delegación Soriana de Atletismo y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, puesto que las pruebas objeto del convenio se desarrollan en las pistas de atletismo de Los Pajaritos y la prueba de campo a través se celebra en uno de los parajes más conocidos de nuestra provincia, el monte Valonsadero, cuyas imágenes en los medios audiovisuales son vistas en toda España. Todo ello constituye una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional.

Como contrapartida, la Delegación Soriana de Atletismo se compromete a la colocación de varias pancartas publicitarias con la marca ‘Soria ni te la imaginas’ y la nueva imagen corporativa de Diputación durante el desarrollo de los eventos deportivos en lugares estratégicos incluidos en el foco de las cámaras que cubren dichas pruebas atléticas. El convenio permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018.