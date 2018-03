El Río Duero Soria afronta una nueva jornada de la Superliga de voleibol con la vista puesta en su compromiso en Castellón, pero también muy pendiente de los resultados de sus rivales en la lucha por terminar en la cuarta posición. Ibiza, actual inquilino de esa plaza, juega en Melilla y el FCBarcelona, que ha ocupado ese puesto a lo largo de buena parte de la temporada recibe al Textil Santanderina. Los tres equipos cuentan, a priori, con la etiqueta de favoritos en sus enfrentamientos, pero cualquier duda en sus posibilidades puede tirar por tierra sus aspiraciones. El Río Duero necesita ganar y seguir en esa pugna, pero no depende de sí mismo para alcanzar la cuarta plaza. Necesita un fallo de sus oponentes para presentarse en los cruces por el título a la finalización de la fase regular.

Con esa aspiración quiere mantener el pulso competitivo hasta el final de la campaña el técnico celeste, Manuel Sevillano, que por eso mismo no se fía de su rival de esta tarde. Al conjunto castellonense lo califica de «completito» y destaca sobre el resto a su opuesto, Iván Fernández, «al que debemos intentar controlar porque tiene buenas cualidades para el remate con su zurda y su buen salto», indicó el técnico del Río Duero. También enfatizó la labor de Bernal con su saque. «Es un jugador que si coge una buena racha con el saque puede decidir sets», advirtió. El L’Illa Grau no es uno de los equipos destacados de la Superliga, pero se encuentra entre los conjuntos «compensados» que tienen buenos jugadores en todas las posiciones, de ahí que Sevillano lo calificara de «completito». Destaca también Jefferson como central al igual que Bernal. Por este motivo, el técnico es consciente de que deben hacer las cosas bien y mantener la línea mostrada en su juego a lo largo de una segunda vuelta «muy buena», remarcó, hasta el momento. Para no ceder en su lucha por seguir optando a la cuarta posición, el Río Duero debe intentar sumar una nueva victoria y meter presión a sus inmediatos superiores. Un punto es poco aunque la distancia podría ser insalvable de no sumar hoy los tres puntos en Castellón.