El club soriano traspasa a Carlos Gutiérrez al Fukuoka

Coincidiendo con la contratación de Erik Morán aunque sin relación causa-efecto por la salida de Carlos Gutiérrez, el Numancia oficializó ayer el traspaso del central al Avispa Fukuoka. El tinerfeño se ha comprometido con el club japonés para dos temporadas y media, según confirmó ayer el director deportivo numantino César Palacios, que destacó el valor de la operación para el club soriano. Sin cifrar el traspaso, Palacios reconoció que la operación «ha sido muy buena para el club porque terminaba contrato; en cinco meses dejaba de ser nuestro y si sale del club en una operación de traspaso ya es muy interesante para nosotros», confirmó. «El jugador nos transmitió la intención de esperar porque nosotros queríamos contar con él. Nos dijo que quería salir. No estaba en nuestra mente su marcha, pero al final cuando las operaciones son buenas hay que estar atentos y acababa contrato. Creíamos que para el club era lo mejor y ahora le deseamos toda la suerte del mundo y se ha ganado durante este tiempo todo nuestro respeto», informó el director deportivo, también ilusionado por la llegada de Erik Morán al que habían seguido desde su etapa en el Bilbao Athletic. «Esperamos que se ilusione de nuevo y que demuestre sus condiciones en el Numancia», subrayó.

La actualidad del equipo soriano pasa por cerrar la incorporación de un central para cubrir la baja de Carlos Gutiérrez, la salida de varios jugadores y la preparación del enfrentamiento con el Alcorcón el próximo miércoles.

UN CENTRAL. La marcha de Carlos Gutiérrez prioriza la contratación de un recambio para la posición de central. El cuerpo técnico cuenta con varios efectivos, pero quiere reforzar la demarcación por la situación particular de algunos de ellos. Alberto Escassi tiene un problema en el pubis que le ha condicionado su participación en las últimas semanas. Derik Osede se presenta como la primera opción en estos momentos, mientras que Marcos Isla aún no ha debutado en Liga. La opción de Adri Castellano ha resultado satisfactoria, pero la posibilidad de contratar un central es lo único real y prioritario en estos momentos como confirmó Palacios.

SALIDAS. El director deportivo anunció ayer que hay varios jugadores a los que se les ha comunicado el deseo de que salgan del equipo. Sin personalizar, sí comentó que son jugadores que no han tenido mucho peso en el equipo por su escasa participación o por su desaparición de las alineaciones y convocatorias. A falta de bastantes días para cerrar el mercado, todo es susceptible de variar cuando los intereses de las partes son diferentes.

ENTRENAMIENTO. Sesión de trabajo ayer en la ciudad deportiva antes del descanso de hoy. El equipo volverá a ejercitarse mañana para preparar la salida del miércoles a Alcorcón, 19.00 horas.

ESCASSI. El club y el jugador siguen negociando para su continuidad. Existe buena predisposición por ambas partes.