A por la codorniz

Unos 5.000 cazadores sorianos saldrán a primera hora de la mañana de hoy a los campos de la provincia con el objetivo de avistar y abatir el trofeo más preciado: la codorniz. Arranca la media veda que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre. Las perspectivas están en el aire en lo que a las capturas y al número de piezas se refiere. Incertidumbre es la palabra con la que definen los cazadores sorianos a la campaña que les espera. Y es que el comportamiento de la codorniz es muy caprichoso y dependiendo de unos factores u otros se puede avistar un número importante de piezas, o todo lo contrario. Además, hoy hay luna llena y ello puede condicionar la existencia de micromigraciones.

La denominada media veda volverá a llevar a los cerca de 5.500 cotos de caza de la región a miles de aficionados que, con sus perros por delante intentarán encontrar a la especie reina de la media veda, a la codorniz, algo que no va a ser el sencillo pues, a poco menos de una semana para levantar el telón a una nueva temporada, se sabía a ciencia cierta de muchos lugares donde la búsqueda de las africanas va a resultar infructuosa porque no va a haber dónde encontrarlas tras las labores agrarias que se han realizado ya en un buen número de miles de hectáreas de los campo regionales.

La escasez de paja en las rastrojeras por la poca cantidad que este año ha habido y por el alto precio que ha alcanzado en el mercado, sumado de nuevo un año más al paso de la gradas de disco por un gran número de parcelas, así como la lucha desencadenada contra la expansión de los topillos, que ha enviado de nuevo los tractores y a la maquinaria especializada al campo para tratar de voltear las tierras y que la plaga de topillos no se extienda como ya sucediera en otras ocasiones, son imponderables con los que se van a encontrar los cazadores el Día de la Virgen, pues van a tener poco espacio óptimo para sacar a sus perros en busca de codornices, aunque alguna habrá.

La normativa permite cazar martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico y además de la caza de la codorniz se podrán abatir durante la media veda las siguientes especies: urraca, corneja, conejo y zorro. Posteriormente, y desde el día 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre, día 15, que es cuando concluye la temporada de caza, se podrán abatir además las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.

En Castilla y León, más del 88% de su superficie son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 Km2, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. Al igual que sucediera el año pasado hay que recordar que dos de las especies objeto de caza, como son codornices y tórtolas, mantienen fijado un cupo por cazador y día, y que es el de 25 ejemplares de codorniz -que serán miles los cazadores que no lo alcancen en toda la temporada- y el de cuatro tórtolas comunes por cazador y jornada, una vez que haya arrancado la campaña para la menor de las palomas. El resto de especies no autorizadas no tienen cupo ni mayores limitaciones.