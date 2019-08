Colaboración mutua entre las partes

«Vengo a Soria para ayudar al equipo, para que el equipo me ayude a mí y para crecer profesionalmente. Me veo como un segundo delantero al que le gusta jugar por el centro y chutar para marcar goles». Tarjeta de presentación de Igor Zlatanovic (Užice, Serbia, 1998), que ayer pasó por la sala de prensa de Los Pajaritos para darse a conocer en su nueva faceta de jugador del Numancia, club con el que se ha comprometido por una temporada a préstamo procedente del Real Mallorca. El internacional sub-21 serbio firmó con el club balear por cuatro temporadas, pero la ausencia de oportunidades para jugar en Primera ha propiciado el acuerdo de cesión para completar la nómina de delanteros en el vestuario rojillo. El pasado sábado ya entrenó bajo las órdenes de Luis Carrión. El domingo presenció el partido de su nuevo equipo y ayer repitió entrenamiento y se sometió al protocolario acto de su presentación, oficiado por el director deportivo, César Palacios, y apoyado por el traductor, Sead Pacariz.

Zlatanovic se refirió a ese primer partido de Liga como un tropiezo por ser el debut y todavía no tener el equipo todos los engranajes a punto. «Hasta que todo encaje en su sitio espero que partido a partido mejore el equipo», indicó el delantero, que ha iniciado su fase de adaptación. «He hablado con el entrenador y lo que intento ahora es adaptarme a lo que él me exige», reconoció el serbio, que no domina ni el castellano ni el inglés por lo que debe realizar un esfuerzo en el apartado lingüístico de cara a mejorar la comunicación con el cuerpo técnico y sus compañeros. César Palacios no duda de la capacidad del futbolista balcánico para minimizar esa desventaja. «Tenemos que agradecer a Sead el estar con nosotros y que nos ayude. El idioma espero que no sea una barrera. Desde el primer momento intenta aprender y en pocas semanas esperamos que pueda defenderse. Al final, el fútbol tiene un idioma universal y esperamos que en poco tiempo pueda rendir que es lo que nos interesa», explicó el director deportivo, que destacó las cualidades del delantero para su contratación. «Ha sido nombrado mejor joven en la liga serbia, ha sido internacional sub-21 en el Europeo. El Mallorca ha hecho un gran esfuerzo por incorporarlo y en cuanto supimos que podía ser cedido nos pusimos manos a la obra. Nos da alternativas al tipo de delantero que tenemos con mucha movilidad, buen golpeo, tiene gol y es listo en el área», analizó.