La columna vertebral de López Garai

Los entrenadores son de sus jugadores y, en este sentido, Aritz López Garai no ha engañado a nadie. El técnico del Numancia ha contado a lo largo del primer tramo liguero con una serie de efectivos a los que ha utilizado de manera continua, pese a los problemas de lesiones con los que se ha encontrado durante bastantes semanas y que le han condicionado a la hora de completar sus equipos, y ha dejado fuera de sus alineaciones y convocatorias a otro grupo de jugadores a los que de manera tan explícita ha enseñado la puerta de salida, siempre y cuando no haya tenido que echar mano de su concurso por falta de efectivos. Una situación muy habitual en el mundo del fútbol. La corrección de la plantilla llegará con la próxima apertura del mercado de invierno. Los primeros pasos ya se han dado con la salida de dos jugadores, Dani Calvo y Alberto Noguera, ambos cedidos al Elche y Racing de Santander, respectivamente, y la contratación a finales de noviembre de Derik Osede, inédito hasta el momento por problemas físicos.

Con la totalidad de las fichas ocupadas tras la llegada del central madrileño, la operación salida ha comenzado con la cesión de estos dos efectivos, que han participado poco en la primera vuelta. Dani Calvo ha llegado a superar los 500 minutos de juego en seis partidos, debido a las lesiones de Carlos Gutiérrez o Escassi. La vuelta del malagueño y la recuperación del tinerfeño precipitaron la vuelta del oscense a la grada. Su siguiente destino es Elche bajo la batuta de Pacheta. El caso de Noguera no es muy diferente. El centrocampista ha participado en cinco partidos en la liga y aunque ha sido un fijo en las convocatorias, hasta en once ocasiones se ha sentado en el banquillo para no disputar ni un minuto, no ha dispuesto ni de partidos ni de la continuidad necesaria para dar la vuelta a su situación deportiva. La de otros jugadores es muy similar, como Grego, Larrea, Luis Valcarce, Ripa o Markel. Sin apenas minutos de juego o utilizados en caso de necesidad. Todos no saldrán de la caseta numantina, pero conocen su rol en la actual plantilla.

En el polo opuesto se presenta el grupo de los que forman la columna vertebral de López Garai. El portero Juan Carlos Sánchez se define como el exponente de la regularidad en las alineaciones. Ha disputado todos los minutos y en la última jornada superó a su compañero, Atienza, también al cupo de minutos hasta descansar por sanción en el partido del cierre de 2018. Escassi, Carlos Gutiérrez, Unai Medina, Diamanka, Fran Villalba, Marc Mateu, Guillermo, Yeboah y Oyarzun adquieren el cartel de habituales cuando las lesiones o las sanciones no les han apartado de la posibilidad de jugar. En alguna ocasión también se han visto relegados, la mayoría, al banquillo por decisión técnica, pero lo normal es que jueguen dando sentido al librillo del entrenador. En un segundo escalón se han situado los futbolistas complementarios. Aquí entran algunos de los jugadores con menos minutos, pero, sobre todo, un grupo de efectivos que alternan titularidades con suplencias. En este listado aparecerían Nacho, Kako, Viguera, Higinio, Ripa, Markel, Jordi Sánchez o el portero, Campos, que únicamente ha disputado la eliminatoria de Copa frente al Sporting. En la última convocatoria y para remarcar la necesidad de mostrar las intenciones del cuerpo técnico, López Garai convocó a dos jugadores del filial, Raúl Vallejo y Marcos Fernández Isla. La salida de jugadores no se ha cerrado aún. Para reforzar la plantilla era necesario aligerar el vestuario y por ahí ha comenzado la dirección deportiva con las cesiones. Mañana regresan a los entrenamientos y en enero se abre el mercado. Queda mucho por ver.