Comienza la aventura estadounidense para Yolanda Martín

Yolanda Martín tiene esta temporada dos objetivos: uno le llevó a cruzar el charco para participar a partir de hoy en una curiosa y exclusiva carrera de 550 kilómetros por equipos y el otro pasa por conseguir un billete para el Europeo de carreras de montaña, cita en la que se estrenó el año pasado. «Lo hice una vez ya, así que por qué no intentarlo otra vez», asegura.

«Ganas», dice, no le faltan. La atleta soriana, que estuvo inmersa en la preparación del MIR hasta este mismo febrero, comenzó la temporada el día siguiente al examen, el día 3. «Elijo plaza a finales de abril y primeros de mayo y empezaré la residencia el 27 de mayo, así que hasta entonces estoy de vacaciones y me puedo dedicar solo a entrenar», explica.

La primera de las citas de esta temporada la ha llevado a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles. Martín, que sigue en la disciplina de Wild Trail Project, equipo patrocinado por Nike, ha sido una de las elegidas para participar en The Speed Project 5.0. «Es una carrera típica americana cuyo eslogan es: ‘No hay ruta, no hay carretera, solo ser más rápido’. Con eso ya está todo dicho». Son 550 kilómetros y hay unas reglas básicas, como que se corre por relevos en equipos de seis atletas en el que debe haber dos mujeres y que todos tienen que seguir a los corredores. Normalmente con una autocaravana. El objetivo es llegar de Los Ángeles a Las Vegas, pero sin avituallamientos, sin puntos de control… No hay ni siquiera manera de apuntarse por libre. «Es una carrera que necesita acreditación para participar. Los organizadores quieren un perfil determinado de cada uno de los equipos y de los atletas que lo forman», explica. Es decir, que se ha convertido en una cita muy exclusiva en la que se miden escuadras de alto nivel y en la que la estrategia se convierte en la clave para la victoria.

La atleta soriana entró a formar parte de Wild Trail Project el curso pasado, a raíz de sus buenos resultados, entre los que se encuentra el subcampeonato de España de 2016. El año pasado fue cuarta en el Nacional y se ganó la plaza para acudir a su primer Europeo, en el que se quedó en una posición 41.

La oportunidad de participar en esta carrera estadounidense le llegó a través del equipo de Nike. Joel Aubeso, líder del equipo, decidió contar con las dos féminas, Yolanda Martín y Marta Pérez Maroto. Se unen otros tres integrantes del club barcelonés Pigeon Runners: Marcel Batlle, Raúl Fernández y Rafel Zugasti.

El equipo viajó el fin de semana pasado y ya se ha estado entrenando en la zona para dar comienzo a la prueba hoy. Por delante tendrán esos 550 kilómetros o 340 millas y un récord que se quedó el año pasado en 35 horas y 49 minutos, con un promedio de menos de cuatro minutos el kilómetro.

A su vuelta de Estados Unidos, el objetivo no es otro que conseguir un billete europeo. Igual que el año pasado, cuando se presentó al MIR por primera vez, la soriana ha comenzado la temporada más tarde de lo habitual, pero eso no le frena: «El año pasado no fue nada mal. ¿Entonces este año por qué no va a salir igual? Sí que me da un poco de miedo la vuelta de Estados Unidos porque es una ultradistancia y te puede dejar más cansada, pero por otro lado me puede beneficiar por llevar más kilómetros en las piernas».

A pesar de que lleva tan poco tiempo ‘en activo’, la soriana ya ha tenido su primera gran prueba, el Nacional de cross por clubes. Con los colores del Rioja Añares, Yolanda Martín hizo un puesto 137 con un tiempo de 30:02 apenas 20 días después de volver a calzarse los clavos.

El año pasado la atleta soriana fue cuarta en el Nacional de carreras de montaña y consiguió su soñado primer billete internacional. Este año quiere volver a repetir la gesta. A su vera encuentra rivales como Sheila Avilés y Julia Pond, sus compañeras en la cita continental, pero Yolanda advierte de que cada año es distinto. «El problema cuando te dedicas a la montaña es que tienes tantas modalidades (kilómetros verticales, distancias largas…) que cuando se plantea este campeonato no sabes quién realmente lo ha preparado y quién no va a ir o quién tiene otros objetivos. Así que cada año puede ser un mundo».