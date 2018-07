Comienza la era López Garai

El Numancia de Aritz López Garai esbozó ayer sus primeros trazos en su toma de contacto con el césped del anexo de Los Pajaritos durante la jornada inaugural de la pretemporada. Cumplidos a primera hora los trámites médicos, las analíticas pertinentes y la medición de grasa (el grupo ha llegado en buenas condiciones tras el periodo vacacional), el proyecto del nuevo técnico vizcaíno arrancó con una charla previa y las dos sesiones de entrenamiento, matinal y vespertina, que abren el periodo de preparación de algo más de cinco semanas para llegar al inicio del ejercicio, con toda probabilidad el fin de semana del 18 y 19 de agosto, en las mejores condiciones posibles. La temporada se presenta a priori de un modo similar a las precedentes y la exigencia para aguantar diez meses de competición pasa por completar una fase de preparación con una carga física y suma de conceptos tan necesaria como obligada, como ya se demostró el pasado curso cuando el equipo soriano acumuló el mayor número de partidos disputados de la categoría y una gran cantidad de minutos de competición de enorme exigencia.

El Numancia 2018-19 se alumbra con un nuevo cuerpo técnico comandado por el entrenador, Aritz López Garai, y su grupo de colaboradores, una mezcla de gente de su confianza que llegan de su mano y varios efectivos de la casa. Sobre el césped del anexo se observó la labor de todos ellos. Cercanos al técnico sus dos hombres de confianza, Christian Bustos y Raymond Henric-Coll, mientras que Roberto Llorente asumió su nuevo rol en el equipo, la preparación física, en sustitución de Sergi Pérez. Francisco Sanz seguirá como entrenador de porteros y Fernando Alonso y David Ramos mantienen su condición de auxiliares técnicos con labores como la recuperación de lesionados entre otras facultades. Ayer ya se les vio trabajar al margen con jugadores como Unai Medina o Luis Valcarce, ambos en proceso de rehabilitación por lesión. También repiten los fisioterapeutas Patxi Bedia y Diego García, los utilleros, Ángel Martínez ‘Rini’ y José Ignacio Munera ‘Yiyo’, y el doctor, Ignacio Arche.

Un grupo conocido

En las dos primeras sesiones de entrenamiento, el técnico insistió a la plantilla en la necesidad de mantener el balón. La posesión para atacar y para no sufrir al rival cuando no se disponga de ella. Una posesión con sentido y con buenos pases para sacar rendimiento de ella. Carta de presentación del entrenador delante de una plantilla que contó con la presencia de casi todos sus efectivos. En el primer contacto se notó la ausencia del capitán. Minutos más tarde se conoció la noticia de su retirada. Julio Álvarez dejó de formar parte del grupo antes de nacer el proyecto de López Garai. Tampoco compareció Diamanka, que no se presentará en Soria con permiso hasta el lunes para iniciar los entrenamientos el próximo martes. Dani Nieto sigue su recuperación y estará ausente muchas jornadas. Unai Medina entrenó al margen y Luis Valcarce alternó su puesta a punto con el grupo y con Unai Medina. El núcleo fuerte del equipo sigue vigente. Aitor Fernández comenzó, de momento, la pretemporada como numantino pese a todos los comentarios suscitados por el interés de algunos equipos por ficharle. Los otros dos porteros en nómina, Gaizka Campos y Taliby, ya se sometieron a los ejercicios específicos de Fran Sanz. El resto de jugadores, al método López Garai. La nómina la componen: Ripa, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez, Markel Etxeberria, Pichu Atienza, Escassi, Larrea, Fran Villalba, Noguera, Grego Sierra, Marc Mateu, Alain Ayorzun, Nacho, Guillermo, Higinio, Jordi Sánchez y los dos meritorios, Álvaro Mateo (lateral zurdo) y Álvaro Belizón (centrocampista).

La era López Garai arrancó ayer sin cerrarse todavía la plantilla. El grupo de jugadores con los que comienza su andadura será el grueso del vestuario, pero a falta de más de un mes para finalizar el mercado y con las necesidades de completar algunos puestos, aún está por definirse la lista definitiva. Además, la posibilidad de perder algún efectivo es real y por ahí también puede llegar algún cambio para el nuevo proyecto numantino.

Ausencias notables

La primera jornada de preparación permitió ver la herencia recibida de la anterior temporada. Luis Valcarce, Unai Medina y Dani Nieto no se incorporaron al entrenamiento con sus compañeros por los problemas físicos que arrastran. Unai Medina terminó la campaña precedente con un problema muscular del que se recupera poco a poco. Dani Nieto se encuentra convaleciente de la operación de rodilla a la que se sometió a finales del mes de junio tras lesionarse de gravedad en el último entrenamiento del curso pasado. Su vuelta no está programada para antes del próximo mes de enero, como mínimo. Luis Valcarce, muy mejorado, alternó ayer diferentes ejercicios con el grupo con una recuperación personalizada. El lateral zurdo se incorporará paulatinamente a la actividad del grupo durante la pretemporada y todo apunta a que su vuelta a los terrenos de juego se fijará para el próximo mes de septiembre. Su recuperación lleva buena marcha, pero también se tiene cierta precaución por ser la segunda operación en la misma rodilla.

Tampoco compareció en la jornada de inicio Pape Diamanka, con permiso del club para incorporarse el martes, y Julio Álvarez, que ayer rescindió su contrato con el club soriano y anunció su retirada por motivos médicos. La temporada anterior se la pasó en blanco debido a sus problemas en el tobillo lo que le ha llevado a la retirada.