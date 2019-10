Comodín Escassi

La plantilla del C.D. Numancia prepara desde el martes el partido en Ponferrada y de cara al choque en tierras bercianas el once rojillo presentará más de una variación, a tenor de lo visto ayer en el entrenamiento que tuvo lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El cambio más importante tiene que con la polivalencia de Alberto Escassi y con su regreso al centro de la defensa tras unas jornadas en las que venía actuando como pivote en el centro del campo. Este cambio desencadenará otras variantes en el equipo que actúe el sábado en El Toralín.

Otegui parece que regresará al once para formar en el doble pivote y Curro estaría en la banda derecha después de cumplir su doble partido de sanción. En el ensayo de ayer Mateu no estuvo con los titulares y el puesto en la mediapunta lo ocupó Néstor Albiach. Pero por la jerarquía y la importancia que tiene Mateu en el equipo parece improbable que el valenciano no juegue en Ponferrada.

En el partidillo de ayer Escassi retrasó su posición al eje de la zaga para forma pareja con Carlos Gutiérrez, aunque está por ver si sería Carlos o Derik el acompañante del andaluz en el partido de El Toralín. En las últimas jornadas la pareja de centrales la han formado Gutiérrez y Derik pero el sábado todo apunta que uno de los dos se quedará en el banquillo. Carrión quiere a Escassi en la línea de retaguardia teniendo en cuenta que para el centro del campo tiene efectivos para formar un doble pivote de garantías.

Así Otegui recuperaría la titularidad perdida para formar con Gus Ledes en la parcela ancha. Ledes es incuestionable y es el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos que se han disputado. En la segunda parte del partidillo Noguera también actuó en el pivote por Otegui, aunque la opción del jugador cedido por Osasuna es la que tiene más fuerza.

En la banda izquierda jugará Moha, un futbolista que le da mucho a Carrión tanto en defensa como en ataque. Por el costado derecho estará Curro, un hombre que ya sólo en el balón parado es muy importante para los numantinos. Carrión quiso ver a Néstor en la mediapunta y por ello Mateu estuvo en el equipo de los suplentes. Sería una auténtica sorpresa no ver a Mateu en el once de Ponferrada. En la punta del ataque continuará Higinio y otras semana más Guillermo estaría a la sombra del murciano.