Competición sanciona a Unai Medina con tres partidos

Unai Medina se perderá por sanción los próximos tres partidos del C.D. Numancia. El Comité de Competición se pronunciaba y castigaba al jugador rojillo con un partido por la doble amarilla que vio ante el Cádiz el pasado domingo y con dos encuentros por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros», según refleja el artículo 117 del Código Disciplinario. El club numantino no recurrirá ante el Comité de Apelación.

El acta arbitral del colegiado madrileño Moreno Aragón recogía, en el apartado de otras incidencias, lo siguiente en relación al lateral rojillo: «Una vez expulsado en el minuto 88, cuando se disponía a salir del terreno de juego, se dirigió al cuarto árbitro en los siguientes términos ‘Sois una vergüenza’». El artículo 117 dice que « dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

Competición recoge que «después de analizar las alegaciones presentadas por el C.D. Numancia, y de visionar las pruebas videográficas por él aportadas, no podemos sino concluir que las acciones del jugador que dan origen a este expediente son en ambos casos compatibles con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. En consecuencia, no se aprecia el error material manifiesto alegado por el club en los dos casos. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que la prueba aportada que trata de demostrar una distinta versión de los hechos, una opinión diferente a la del colegiado sobre lo que ocurrió, no es suficiente para que este órgano disciplinario sustituya la descripción de la apreciación del árbitro reflejada en el acta».

Unai se perderá los compromisos ante Deportivo de la Coruña, Albacete y Alcorcón y será una baja sensible para López Garai de cara las tres próximas jornadas. Markel y Nacho son las opciones que tiene el técnico para cubrir el costado derecho de la defensa.