Complicado, pero no imposible. No se trata de caer en el conformismo ante un equipo superior en cuerpo y forma ni de jugárselo todo a la esperanza de que los aragoneses flaqueen tras su última experiencia europea. El Río Duero tiene más galones de los que muestra la clasificación y Teruel no debería esperar un partido fácil en el feudo soriano. Los Pajaritos acoge hoy (19.15 horas) uno de los encuentros de más alto nivel que se verán este curso en Soria. Los celestes pondrán a prueba su momento de juego ante los segundos de la Superliga y poco importa la probabilidad cuando en el seno de uno de los históricos de la categoría se está gestando cómo salir del hoyo.

Cuesta encontrar al Río Duero en la clasificación. No aspirando a medirse cara a cara con la élite de esta liga que parece que se nivela sobre el papel, aunque el contante y sonante diste en demasía de unos a otros clubes, los sorianos han tomado el pulso a la Superliga en las últimas temporadas sin apenas flaquear. Por eso encontrarlos cuartos por abajo es desconcertante.

Algo no cuadra en la escuadra que dirige Manolo Sevillano, en la que en este comienzo de temporada, por

cierto, ha sido más protagonista en la pista. Esta vez, no obstante, su participación está comprometida, ya que ha pasado los últimos días enfermo. Única duda local.

Tras el ya conocido bajón que durante las primeras jornadas agotó a los celestes pasada la hora y pico de partido, el Río Duero se mostró más seguro ante Vecindario la pasada jornada. Mejoraron en el aspecto táctico, pero no supieron medir la reacción local y con los dos primeros sets a favor, los sorianos terminaron perdiendo el encuentro.

Los ánimos, sería lo normal, no estarán por los cielos. Pero la realidad cae por su propio peso y entre todas los escenarios posibles, pueden pasar dos cosas. Una es el efecto espejo, aquella ley no escrita por la que un equipo amolda su juego al juego rival, lo que podría sacar lo mejor de los celestes a relucir en uno de los mejores partidos de la temporada. La otra es que los turolenses, que consiguieron el pasado martes seguir vivos en la competición europea, hagan las debidas rotaciones. Volverá, eso sí, Gámiz a su primer equipo de esta temporada, antes de fichar in extremis por el Teruel.

En cualquier caso, no perdiendo de vista que se trata de uno de los mejores equipos de la Superliga, los celestes pueden encontrar opciones para sumar.

Ya el año pasado, los naranjas no consiguieron llevarse los tres puntos de Los Pajaritos en el partido de la segunda vuelta que terminó 2-3. En la primera, los celestes les arrebataron el primer set (3-1) de los únicos diez que cedieron en total. Eso sí, para encontrar un resultado positivo para los celestes hay que remontarse a la 2014/2015.

Con la única duda de Sevillano, que tras unos días enfermo en duda en la pista, no así en el banquillo, los celestes abordan uno de los partidos más duros de la temporada con la necesidad de sumar para empezar a salir del hoyo de la zona baja de la tabla.Con siete puntos, están empatados al comienzo de la jornada liguera con Melilla. El siguiente por encima es Vecindario, que marca la media tabla con 12 puntos.