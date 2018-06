Jagoba Arrasate, entrenador del Numancia, el partido discurrió por donde pensaba aunque no con ese inicio donde el Zaragoza se adelantó con el golazo de Zapater. «Para el equipo de fuera mejor este empate, con este resultado ellos son favoritos y debemos exprimir las opciones a tope. Ha sido el partido que esperaba sin el golazo de falta en el minuto dos. Hemos podido empatar y luego se ha convertido en un choque vibrante con un partido muy exigente, posiblemente el empate haya sido justo», explicó el entrenador vizcaíno. Para la vuelta en La Romareda, Arrasate anunció que «vamos con toda la ilusión y debemos recuperar a la gente, espero un partido como hoy -por ayer-, con ajustes y esperando generar incertidumbre al ataque», comentó Sobre el dominio del Zaragoza en varias fases del encuentro, señaló que «ellos te anestesian con balón, se juntan en rombo los de dentro y es difícil robar, han refrescado al equipo respecto al sábado y nosotros hemos terminado enteros». Del cambio de Unai Medina indicó que «lo ha pedido y alguno más también, han terminado justos pero la ilusión va a hacer que las piernas respondan». El trabajo de Carlos lo calificó de «complicado y además con tarjeta». También destacó la entrada de Julio Álvarez.

Natxo González

Natxo González, técnico del Zaragoza, reconoció que se marchan de Soria con el objetivo que se habían marcado para este primer partido. «Me voy con buenas sensaciones. Creo que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado que era lograr gol. Una pena haber desequilibrado tan pronto, nunca sabes qué hubiera pasado. Hemos tenido unos momentos buenos y otros donde hemos sufrido un poquito. Hemos estado consistentes y combatiendo sus puntos fuertes, nos ha faltado rematas en las opciones de la primera parte. Hemos llegado con el balón hasta donde queríamos salvo ese último pase», repasó el técnico que insistió en la importancia de marcar. «El gol era nuestro objetivo principal, íbamos a buscarlo y el equipo ha entrado bien en el partido y con protagonismo. No pensábamos en la vuelta sino en este partido. Me ha gustado la forma de afrontar el partido y no en el efecto como local. Esto es a dos partidos y era difícil que hoy -por ayer- uno de los dos saliera con más ventaja. Este es un campo difícil y el Numancia ha sido poderoso todo el año, este resultado me deja satisfecho sabiendo que la eliminatoria se decidirá en el segundo partido. Sigo renunciando a lo de que somos favoritos», destacó.