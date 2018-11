«Concentración máxima»

Arit López Garai no quiere que el empate del pasado domingo en el campo del líder juegue en contra del C.D. Numancia en el partido de mañana ante el recién ascendido Rayo Majadahonda. El punto en Granada puede llevar a pensar a más de uno que ante los madrileños será ‘coser y cantar’ y que los tres puntos ya están en el casillero rojillo antes de saltar al césped. Por ello, también por el potencial de un rival que en la clasificación aparece sólo con un punto menos que los sorianos, el entrenador vasco alerta de que «no será un partido fácil». El preparador de Basauri lanzaba un mensaje en su comparecencia ante la prensa e indicaba que «tenemos que estar concentrados y salir a tope a por ellos».

El míster numantino también se refirió a la alineación y a la interrogante que presenta el once en la banda derecha con la baja por sanción de Yeboah. Varias opciones, aunque la presencia de Unai Medina por delante de Markel cobra fuerza. La incógnita se despejará el domingo.

López Garai analizaba al Rayo Majadahonda y aseguraba que «la propuesta de su entrenador me encanta. El Rayo Majadahonda tiene mucho el balón. Es atrevido y con personalidad». El míster vizcaíno continuaba refiriéndose al rival y explicaba que «“viene un rival muy peligroso. Si creemos que va a ser fácil nos equivocamos. Son un gran equipo». Garai añadía que a este Rayo Majadahonda le gusta tener el balón y avisaba que «arriba cuento con jugadores muy rápidos». En cierto sentido, el vasco encontraba similitudes entre este Numancia y el cuadro majariego.

El Rayo Majadahonda sólo ha sumado tres puntos como visitante, aunque Garai apuntaba que «sus resultados fuera no son buenos, pero les he visto en varias ocasiones y su rendimiento en las salidas es bueno». El técnico rojillo tiene muy claro que «si mantenemos el nivel que estamos mostrando en Los Pajaritos tendremos opciones de ganar».

Y es que este Numancia encadena tres partidos seguidos ganando como local y ahora quiere continuar la senda de las victorias. «Queremos seguir ganando y seguir jugando bien manteniendo la idea que tenemos. No tenemos que bajar el nivel porque seríamos vulnerables», comentaba López Garai ante los medios.

El preparador numantino se remontaba en el tiempo y al ser preguntado por la consistencia que ofreció el Numancia el pasado fin de semana en Los Cármenes afirmó que «del partido de Granada destaco que defensivamente fue un encuentro perfecto. No era fácil en el campo del líder y es un ejemplo que nos puede servir de cara al futuro». López Garai, sin embargo, pide más a su equipo y recalcaba que «si pensamos sólo en defender no tendremos opciones de ganar».

También fue cuestionado sobre el horario del partido -12.00 horas- e indicaba que «soy bastante tradicional y a mí me gustan los partidos los domingos por la tarde. Entiendo que para la gente no es una mala hora».

En relación a la alineación que presente de inicio en la matinal del domingo, lamentaba no poder contar con Yeboah porque «para nosotros es un jugador importante». Varias posibilidades para suplir al africano como son Unai, Mateu u Oyarzun. Su sustituto natural sería Nacho, aunque está entre algodones en una semana en la que todavía viene arrastrando problemas en el aductor. Nacho es duda incluso para saber si puede estar en la lista de convocados que dé López Garai. El míster esperará hasta el mismo domingo para ver si puede contar con el canterano. El que está descartado para estar en la lista de 18 de los sorianos es Ripa, también con dolencias en el aductor.

Derik. El jugador madrileño sigue a prueba y ayer realizó su tercer entrenamiento con el Numancia. Sobre el futbolista, López Garai comentó que «lo veo bien. Es un jugador al que conozco de su etapa en el Castilla. Le he dicho que esté tranquilo para la prueba no le conlleve ansiedad».

"La expulsión no se tiene que repetir"

López Garai comentaba en la rueda de prensa de ayer que no le gustará estar el domingo en la grada y ha deseado «no volver a repetir» esta situación esta temporada, tras la expulsión del pasado fin de semana en Granada. Además, el entrenador del Numancia sostuvo que la expulsión que ha provocado la sanción de un partido le cogió con cierta sorpresa porque «prácticamente, por no decir totalmente», no hizo nada. Garai no sabe dónde verá el partido ante el Rayo Majadahonda, aunque es muy probable que lo siga desde una de las cabinas de prensa de Los Pajaritos. Le hubiera gustado estar en el banquillo, aunque tiene total confianza en sus ayudantes. Rai Coll, su segundo, será el que dirija excepcionalmente al equipo en conexión directa con Aritz. El míster señaló que es la primera vez que lo expulsan en una tángana como la vivida el pasado domingo en Granada. Lo cierto es que el numantino tuvo que abandonar hasta en dos ocasiones el banquillo a instancias del árbitro la campaña pasada como entrenador del Reus. López Garai fue expulsado en un Lorca-Reus con una sanción impuesta de dos partidos y en un Reus-Lugo. Esta última expulsión le acarreó una sanción de tres encuentros.