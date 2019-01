Frenada la última deriva desfavorable, cinco partidos sin ganar, la victoria del pasado sábado ante el Córdoba abre un nuevo horizonte en las expectativas del CDNumancia: la de imponerse por primera vez esta temporada fuera de Los Pajaritos en su duodécima salida y dar continuidad a la mejoría en los resultados con un marcador tranquilizador. Los tres puntos de la última jornada permitieron ampliar la distancia con el descenso, pero esa sombra no se despejará de no completar una racha más regular. Los continuos bandazos pendulares en la trayectoria alimentan la imagen de un equipo poco fiable, como en la última fase del campeonato en la que no consiguió ganar en cinco semanas con tres empates, alguno de mérito, y dos derrotas, alguna desnudando evidentes problemas en las áreas. Pese a la victoria ante el Córdoba, comparecieron algunas de esas circunstancias que tanto le lastran y le han supuesto dejarse varios puntos por el camino.

El puesto de delantero se ha convertido en el más volátil. La necesidad de encontrar las rutas del gol han obligado al entrenador a variar la identidad de la vanguardia numantina. Guillermo, Higinio y Viguera se han repartido la titularidad en las últimas semanas. Pero el gol llega desde otras posiciones. Diamanka ya es el máximo anotador del equipo. Desde el banquillo, Jordi Sánchez se ha incorporado a la lucha por ser el referente en el ataque. Cuatro delanteros para un puesto y ninguno encuentra la racha para apagar un incendio con consecuencias por la falta de acierto. Al menos, los centrocampistas contribuyen a no ampliar los problemas de cara a la portería contraria. En la propia, se ha repetido de mala manera el efecto de los primeros minutos de juego. Por su reiteración, no es casualidad y condicionan el resto del enfrentamiento. Una obligación, su corrección para no verse tan penalizados. Frente al Elche, el Numancia busca su primera victoria del curso lejos de Soria. Una asignatura que le cuesta sacar adelante ya que su último partido ganado en la liga regular como visitante se remonta a abril del pasado año. Es cierto que en Zaragoza venció en la promoción de ascenso y le valió para llegar a la final frente al Valladolid, pero también lo es que en todo 2018 solo ganó ese partido y otro más (en Alcorcón en abril). Un déficit complicado de soportar cuando en casa no encuentra la solidez de la anterior campaña. La regularidad pasa por mejorar a domicilio.