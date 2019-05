Entre la continuidad o la vuelta de Medina

El axioma tan utilizado de no cambiar las cosas cuando funcionan se presenta en este caso como una evidencia para dar continuidad al equipo que ganó al Alcorcón en la jornada anterior, circunstancia que medita el técnico López Garai de cara al partido de hoy en Oviedo. El once de salida no contó con el sancionado Unai Medina, que se ha pasado tres semanas viendo los partidos desde la grada. Su ausencia la han cubierto Markel y Derik Osede, este en las dos últimas citas en las que el Numancia ha conseguido cerrar los partidos con la portería a cero. Para el encuentro del Carlos Tartiere, la duda planea en la continuidad del central o recuperar al lateral vizcaíno para ocupar un puesto en el que se ha movido con prioridad técnica. La tercera alternativa, la de Markel, no se consumará ni se contempla debido a que no viajó ayer a la capital del Principado asturiano. El técnico comentó que esta duda la ha tenido en cuenta a lo largo de la semana.

Durante las dos jornadas en las que Derik ha ocupado la posición de lateral derecho, el Numancia no ha encajado ningún tanto. Frente al Albacete y el Alcorcón, dejó en blanco los ataques rivales y sumó cuatro puntos de gran valor en un momento determinante de la competición. En pleno derrumbe de posiciones, en una deriva de resultados desfavorables y con una notable pérdida de puntos de seguridad respecto a la zona de peligro, llegaron cuatro puntos, un emapte y una victoria, para afrontar con mayor tranquilidad el encuentro ante el Real Oviedo. Las necesidades siguen presentes, menos urgentes, y no de tanta exigencia teniendo en cuenta que la próxima semana contará con tres puntos seguros, para su particular cuenta de resultados, sin saltar al césped. Será el turno del encuentro con el Reus y la victoria por la mínima se encuentra asegurada. De ahí, la importancia de prolongar la racha de dos semanas sin perder. Para ello, la continuidad del equipo puede convertirse en el aval para esa intención. Con la duda del lateral derecho, la línea defensiva se completará con Atienza, Carlos Gutiérrez y Ganea.

Diamanka y Gus Ledes formarán en la línea del centro del campo ocupando el ancho entre los tres efectivos con Higinio y Fran Villalba acompañando desde los costados. Villalba partirá en la izquierdo para moverse hacia zonas interiores del campo donde desplega su juego combinativo más que tirar hacia el exterior e Higinio ocupará la banda derecha para apoyar las acciones de ataque del punta de referencia, David Rodrgíguez, y percutir por esa zona para ganar en profundidad. Los dos laterales asumirán su protagonismo para acompañar en las acciones ofensivas. Siempre con la intención de dar continuidad a esa intención de no encajar goles para seguir sumando en el camino de la salvación. Objetivo al que se acerca el conjunto soriano, pero que no puede aplazar con un resultado desfavorable ya que sus rivales tampoco ceden. No se puede resignar exclusivamente a mirar los marcadores del resto de implicados. Lejos de Soria le ha costado mucho sacar adelante los enfrentamientos y es un momento muy oportuno para dar continuidad a la racha de dos semanas sin perder que se ampliará a la siguiente, pero que antes necesita una confirmación en Oviedo.