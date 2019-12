El Numancia cambia el paso, de la Liga a la Copa del Rey. El conjunto soriano se estrena hoy en Ceuta, 21.00 horas, en la primera eliminatoria del torneo copero. Una competición siempre bien vista en la entidad soriana por todo lo que le otorgó en la edición de 1995-96. A partir de esa fecha, con su gesta por la eliminación de tres equipos de Primera división a doble vuelta, Real Sociedad, Racing de Santander y Sporting de Gijón, y su destacado papel en cuartos de final frente al FCBarcelona al que igualó en Los Pajaritos y finalmente hincó la rodilla en el Camp Nou de manera heroica tras adelantarse en el marcador, gestó su irrupción en el fútbol profesional de donde no se ha descolgado desde el ascenso a Segunda división en 1997. La Copa siempre trae buenos recuerdos por lo que es un torneo atractivo para el entorno rojillo. Sus últimas apariciones relevantes en la competición también le emparejan con equipos de enorme calado. En la edición de 2004-05 llegó hasta los octavos de final donde el Atlético de Madrid le frenó en su intento de progresar, mientras que el Real Madrid se cruzó en su camino en la eliminatoria de octavos del curso 2017-18 con una reseñable actuación del equipo de Jagoba Arrasate en el Bernabéu donde firmó un empate a dos. Desde la recordada Copa de 1995-96 no ha mejorado su techo, pero siempre se mira la oportunidad de conseguirlo cada vez que se presenta la ocasión en las siguientes ediciones.

Hoy han variado las tornas. El conjunto soriano se mide en el Alfonso Murube a un conjunto de Tercera división, del Grupo X. Un rival de menor jerarquía en un nuevo formato de eliminatorias a un solo partido en campo del rival de menor categoría. Esta novedosa edición permite la presencia de un nutrido número de clubes modestos, que esperan los correspondientes sorteos como una oportunidad para mejorar sus tesorerías frente a conjuntos de mayor peso aunque en las dos primeras rondas no entran los clubes inmersos en la Supercopa, Barça, Atlético, Real Madrid y Valencia. Algunos de los más deseados. Los otros de Primera se reparten entre los supervivientes de las categorías menos cualificadas en una eliminatoria con 55 enfrentamientos desde hoy hasta el jueves.

El Numancia se la juega frente a un Tercera división, del Grupo X, que intenta meterse entre los cuatro primeros de la competición para optar a las eliminatorias por el ascenso al final de la fase regular. En la actualidad es sexto a cuatro puntos del cuarto, el Atlético Antoniano. El partido de Copa le llega en un momento de pausa competitiva. No disputa por diferentes motivos, la retirada del Écija y por la Copa Federación, un partido desde el pasado 1 de diciembre cuando goleó al Rota, 7-0. Su técnico alineará a sus mejores efectivos con la intención de dar la campanada copera, tan festejada por el tradicional motivo de ver a un equipo inferior superar a otro de mayor calado y peso.



Luis Carrión alineará un combinado con jugadores asentados en el equipo habitual de la Liga, Gus Ledes o Carlos Gutiérrez, y futbolistas que no han contado con muchos minutos y escasas oportunidades, Juan Carlos, Zlatanovic, Kako, Albiach, Sola... Una mezcla para armar un once competitivo y no verse sorprendido en un terreno de juego de hierba artificial, superficie a la que no están acostumbrados los jugadores profesionales. La continuidad del Numancia en la Copa pasa por Ceuta donde cambia el paso, pero no el objetivo.

Recuerdo histórico.

El entrenador del Numancia no se fía de su rival en la primera ronda de Copa del Rey pese a ser un conjunto de menor categoría. Por ese motivo, adelantó que buscará un equilibrio en su alineación entre jugadores que compiten habitualmente en los partidos de Liga y varios efectivos que no han contado con muchos minutos de juego y escasas oportunidades para jugar de inicio hasta la fecha. Además, el entrenador reconoció que la Copa es un torneo atractivo para el club por la tradición y por la historia. Su paso por la edición de 1995-96 supuso el punto de inicio de lo que posteriormente llegó con el ascenso a Segunda división en junio de 1997. Desde ese momento y con el antecedente de la Copa, el Numancia ha crecido en el fútbol profesional donde se ha asentado con su paso también por la Primera división. Carrión destaca la necesidad de contar con partidos como el de Copa para mantener competitiva a la plantilla y seguir jugando encuentros. El siguiente compromiso de la Copa se ha fijado para el fin de semana del 11 y 12 de enero. Un partido previo a la jornada liguera que se disputará entre semana, del martes 14 de enero al jueves 16. El Numancia deberá visitar Alcorcón el miércoles 15 a partir de las 19.00 horas. El técnico rojillo prefiere mantener con la Copa la tensión competitiva a sus jugadores para preparar la cita liguera. Una manera de enchufar a todos los efectivos de la plantilla para conseguir su protagonismo e importancia en la trayectoria del equipo. Los ganadores de la primera ronda, 55 equipos más uno exento de esta eliminatoria, el Yeclano Deportivo, entrarán en el bombo del sorteo el próximo 20 de diciembre. El Numancia busca estar en ese bombo.

Equipo.

La Copa del Rey se presenta como una oportunidad para los menos habituales en las alineaciones de Luis Carrión. Jugadores como Juan Carlos o Marcos Isla, que todavía no han debutado pueden contar con la primera ocasión para debutar en la presente temporada, siempre y cuando el técnico los confirme en el equipo antes del pitido inicial. Jugadores que tienen un menor peso en la liga pueden aprovechar este escaparate de la Copa para reivindicar un mejor estatus en el equipo. El técnico ha variado sus once a lo largo de la primera vuelta con un grupo claro de efectivos a los que poco o nada varía. Dani Barrio, Escassi, Gus Ledes, Moha, Calero, Higinio, Mateu... son casi fijos en la liga.