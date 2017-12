El crecimiento de Markel

Markel Etxeberria es una de las caras nuevas de este C.D. Numancia y, después de estar a la sombra de Unai Medina, en la últimas jornadas se ha ganado el puesto en el once inicial rojillo con la baja de su compañero. Tras las dudas ofrecidas en sus primeras apariciones como rojillo, el de Erandio ha ganado en confianza y en estos momentos está dando la talla en el lateral derecho de la defensa. El propio futbolista reconocía que va a más al asegurar que «no comencé la temporada bien pero poco a poco me encuentro mejor. Sigo trabajando duro para alcanzar me mejor versión».

El vasco, que en lo que va de campaña ha participado en más de 900 minutos, tiene una vocación más ofensiva que defensiva y ello es evidente cuando se le ve sobre el terreno de juego. «Tal vez mi talón de Aquiles es defender mejor ya por mi forma de jugar en los último años atacaba más que defendía. Ahora estoy aprendiendo a defender mejor», indicaba el vizcaíno.

Markel quiso dejar a un lado su situación individual para centrarse en el aspecto colectivo de un C.D. Numancia que desde la cuarta plaza comienza a creerse la opción de pelear por el ascenso a Primera División. Markel es de los que piensa que con el trabajo en cada entrenamiento se pueden conseguir los objetivos. «Llevamos dos partidos seguidos ganados y ahora queremos ganar el tercero ante Osasuna», indicaba.

El defensor se refería al compromiso ante conjunto navarro y tiene muy claro que «no será un enfrentamiento nada fácil en un campo como El Sadar que aprieta mucho desde la grada. Pero nosotros estamos bien y vamos a ir a por ellos. Tenemos que saber que va a ser un partido muy difícil».

El Numancia está en una buena dinámica cuando hace escasas fechas acumulaba dos derrotas seguidas a manos del Nástic de Tarragona y del Real Oviedo. «Fue un mal momento con esos dos partidos perdidos. El equipo lo habló en el vestuario y sacó fuerzas remando todos en la misma dirección», explicaba de rojillo.

En el seno de la plantilla numantina no quieren hacer más cálculos que buscar el triunfo en Pamplona, es decir sólo se piensa en el partido más inmediato. «Sólo miramos a Osasuna para ir a El Sadar a sacar los tres puntos», señalaba Markel. Así nada de cábalas de puntos en los dos compromisos que restan para que expire el año 2017 ante el propio Osasuna y el Sevilla Atlético.

Por un lado está la Liga y por otro la Copa del Rey para un Numancia que se puede decir que se encuentra en un momento más que dulce. Sobre el doble duelo ante el Real Madrid «Es una eliminatoria que le gusta jugar a cualquier futbolista», comentaba Markel, quien añadía que «a Soria van a venir algunos de los mejores jugadores del mundo y jugar en el Santiago Bernabéu tiene que ser muy especial y bonito». El Madrid es el claro favorito pero los jugadores rojillos no renuncian a nada. «Queremos disfrutar con los partidos pero también queremos ganar y luchar por pasar la eliminatoria», afirmaba Markel.