El Cross de Soria abre el plazo de inscripción

El próximo 17 de noviembre volverá el mejor espectáculo atlético al monte Valonsadero de la mano del Campo a través internacional de Soria que organiza la Delegación Soriana de Atletismo en su XXVI edición. Una prueba que no se perderán las mejores estrellas nacionales e internacionales de la especialidad y para la que están abiertas las inscripciones hasta el 12 noviembre para aquellos deportistas que quieran formar parte de esta gran fiesta deportiva. A buen seguro que no faltará un importante número de deportistas de categorías inferiores, ni tampoco de atletas populares, que tendrán de nuevo una oportunidad única para volver a competir en un escenario único como la pradera de Valonsadero.

Para poder participar, es necesario formalizar la inscripción a través de la página web de la Delegación Soriana de Atletismo www.soriatletismo.com. Categorías inferiores, atletas populares y resto de corredores tendrán que formalizar su inscripción exclusivamente a través de Internet para todas sus pruebas a excepción de los escolares sorianos (categorías benjamín (Sub 10), alevín (Sub 12), infantil (Sub 14) y cadete (Sub 16)) que deben realizar los trámites a través de la Diputación Provincial de Soria (provincia) o en el Ayuntamiento de Soria (capital) en un procedimiento ya habitual. Esta denominación de categorías es muy importante, ya que se ajusta a la normativa federativa y no siempre coincide con las nomenclaturas escolares, por lo que es importante que se tenga en cuenta el año de nacimiento a la hora de formalizar la inscripción.

En el caso de los deportistas populares, cabe destacar que la cita de Valonsadero es una de las últimas oportunidades del año de participar en una prueba popular en la provincia de Soria, aunque no la única. Además, este año los atletas podrán demostrar su reconocimiento y afecto a Daniel Mateo Angulo, tras su brillante décima posición en el Campeonato del Mundo de Maratón.

En cuanto a las inscripciones, basta con entrar en la web oficial de la Delegación Soriana señalada unos párrafos más arriba, y pinchar en ver detalles en la cuenta atrás de la prueba que aparece en el lateral derecho de la portada, de forma que en pocos segundos se puede acceder tanto al formulario como al reglamento de la cita.

Más de 600 deportistas en liza

El año pasado fueron 690 los deportistas que lograron cruzar la línea de meta en Valonsadero, cifras que normalmente oscilan dependiendo de la climatología de la jornada. En el caso de la prueba popular, fueron 105 los atletas que llegaron a la meta. Evidentemente el número de deportistas inscritos siempre es notablemente superior, pero en los cómputos se tienen en cuenta solo los que llegan a meta.