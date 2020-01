El CSB Soria Ciudad del Deporte no da la talla

El CSB Soria Ciudad del Deporte no dio la talla en la primera jornada de la Liga de Primera División de Castilla y León contra un CD Claret que se impuso, sin paliativos de ningún tipo, por 85-49 en Segovia. El CSB no logró entrar en el partido ante un Claret que se mostró superior en todas las facetas del juego. Los sorianos, no obstante, pelearon intentando volver al partido una y otra vez durante la primera parte sobre todo en su recta final colocándose -9 al descanso pero en la segunda mitad los segovianos no dieron opciones sellando su zona en defensa y bombardeando el perímetro soriano con acierto en ataque para acabar reventando el marcador. Los desplazamientos a Burgos de los masculinos B, los de primer año, para medirse al CB Tizona tampoco fueron bien: el CSB Infantil B fue desarbolado por la presión y el rebote ofensivo de los burgaleses que se llevaron el choque por 76-25 mientras que el CSB Cadete B, peleando más, tampoco pudo hacer nada ante el afilado Tizona cayendo por 71-43.

Buena jornada de la cantera del Club Soria Baloncesto que sumaba en casa 5 victorias importantes y que, sin embargo, se vio empañada por las derrotas cosechadas en todos los desplazamientos. La cantera, sin embargo, sí dio la cara en el San Andrés.

El CSB Junior se vio sorprendido al final del primer parcial por la llegada del Balonmano Soria cuyo partido se había detenido a 14 minutos para el final por las crecientes goteras de la pista azul que obligaron a trasladar el partido de balonmano a la pista naranja teniendo el CSB que cederles la cancha y esperar a que terminara dicho encuentro para poder retomar el suyo.