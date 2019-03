Cuando se mide casi todo, excepto a dónde va el balón

Los datos, la estadística, han formado parte de algunas disciplinas deportivas desde su inicio. Hoy en día, las nuevas tecnologías, sobre todo a alto nivel, han fomentado que no se conciba la preparación de entrenamientos, el análisis del rival, del propio equipo o el seguimiento del rendimiento de los deportistas sin el apoyo de aparatos de monitorización o de la ingente cantidad de información que es posible extraer de un partido de fútbol, voleibol, baloncesto, de una carrera en el atletismo, de un golpe en el golf...

«Se podría jugar sin todos estos datos, lo que pasa es que todo lo que te ayude a ser mejor hay que intentar utilizarlo». Raymond Henric-Coll, segundo entrenador del Numancia de López Garai, es la persona encargada de analizar los datos tácticos dentro del cuerpo técnico de la disciplina rojilla. En el caso de Primera y Segunda división de fútbol, la Liga pone a disposición de los equipos el programa Mediacoach, una herramienta avanzada de vídeo-análisis con datos físicos y tácticos. A través del conocido sistema tracking, con el que mediante cámaras se monitoriza a cada uno de los jugadores de un partido, los cuerpos técnicos pueden consultar desde vídeos con diferentes perspectivas a informes más o menos detallados del propio equipo o de los rivales para preparar la jornada o analizar el post-partido.

«Nosotros lo usamos porque aunque tenemos una forma de entrenar y utilizamos tareas de identidad, aquellas propias de nuestro juego y de forma independiente al rival, también generamos tareas semanales que van enfocadas al escenario del partido de la semana. Es en esa unión en la que estos informes estadísticos nos ayudan», explica.

CONFIRMAR TENDENCIAS

Indica el técnico que el fútbol, por sus características, es «muy dinámico y los números, más que aportar cosas que no sepas, lo que hacen es confirmarte las tendencias que ves en el juego». Lo ejemplifica con el rival de este lunes, ante el que el Numancia sumó un punto en Los Pajaritos: «El Málaga es un equipo que centra mucho, que roba mucho por dentro, que distribuye fuera y desde ahí intenta finalizar. Lo vemos apoyado en los números y en base a eso nosotros incidimos en tapar centros laterales, en defender situaciones de área». Eso sí, advierte que este deporte es «un juego» y todos estos datos no implican una regla de tres. «Se le escapa al portero de las manos, se tropieza el delantero... Eso son goles a favor o en contra y a veces se deciden partidos sin que lo que haya ocurrido sea el reflejo de los datos que habíamos visto». Y al final son los goles los que condicionan el partido.

La Liga, a través de esta herramienta, proporciona páginas y páginas de datos que el cuerpo técnico, cada uno en su área, se encarga de depurar. En el caso de los datos tácticos (los físicos los tratamos más adelante), esta información sirve tanto para analizar al rival como para confirmar las sensaciones propias en el campo. «De vez en cuando sacamos estadísticas en las que se ve confirmado lo que nosotros pensamos de nuestro propio equipo y los jugadores a veces se sorprenden porque mucha gente nos dice: ‘Es que tenéis mucha posesión y luego nada’. Pero miras los informes y somos el segundo equipo que más centra, el que más córners saca, uno de los equipos que más situaciones en el último tercio del campo genera, el segundo o tercer equipo que más remata de la liga... Pero evidentemente si coges el porcentaje de acierto, en posesión estamos arriba del todo y en eficacia de media tabla para abajo».

Un ejemplo del partido de hace dos fines de semana ante el Tenerife: los locales tuvieron el balón 18 minutos (35%) y los rojillos, 34 minutos (65%); la eficacia de construcción ofensiva fue del 12% y del 13,6%, respectivamente; el ritmo de circulación (pases por minuto) fue de 9,9 y 14,3; el de recuperación por minuto, de 1,7 y 3,4 y la eficacia de finalización fue del 7,7% en el caso del Tenerife y del 5,3% en el caso del Numancia. El 1-1 se explica con los datos, aunque por el juego desplegado los rojillos podrían haberse llevado los tres puntos.

Datos hay muchos y no todos aplicados en diferentes equipos dan el mismo resultado. Por ejemplo, el Numancia, que marcha en la posición 13, es el segundo equipo que menos corre, solo por detrás del líder de la categoría, Osasuna. Por otro lado, el equipo rojillo es el segundo que más iniciativa de juego posee (en base a una fórmula que aplica la liga con las zonas en las que juega un equipo o la generación de ocasiones en zonas de finalización), solo por detrás del Real Zaragoza, ahora en la posición 15, y en la misma línea que los primeros o el Dépor, cuarto.

No solo hay información de todo el equipo, sino que también está detallada por jugador. De esta forma los entrenadores pueden ver si en un partido concreto un deportista ha perdido demasiados balones, quién ha recuperado más o cuál ha sido la línea de pases preferentes. Con ello, pueden hacer cambios en las alineaciones para próximos partidos o refuerzan su sistema de juego aplicando esos datos en los entrenamientos.

En este caso, la afición es soberana y para leer un partido hay mil formas diferentes. Por eso y por el resultado final, que es lo que marca el devenir de los equipos, la paciencia es cara en una disciplina como el fútbol. Los datos, no obstante, son objetivos y la clave, explica el técnico, es «saber interpretarlos». Estos, junto a las sensaciones, son valorados en el conjunto del cuerpo técnico, que traslada la información necesaria a los jugadores «para seguir en la línea de trabajo correcta».

EL CHALECO GPS

La otra gran parte de información que manejan los equipos en el fútbol es la relativa a los datos físicos. Los famosos chalecos que en los últimos años han proliferado en los campos de fútbol españoles guardan el secreto de los preparadores en forma de un pequeño aparato que monitoriza la carga de entrenamiento y que se usa para mejorar el rendimiento y evitar posibles lesiones. «Medimos por un lado la carga externa con distancias, velocidades, número de esprines, cambios de dirección… Y por otro lado, la interna a través de los pulsómetros», explica Roberto Llorente, preparador físico del Numancia. Con ello, programan las jornadas de trabajo y descanso activo. Todo a través de un aparato, uno por jugador, que va colocado en la zona de la espalda del chaleco y el pulsómetro, que se engancha alrededor del pecho.

«Lo que hacemos es controlar y analizar. Diariamente sacamos todos los datos y controlamos en qué valores se han movido los jugadores. Si hay alguno que tiene alguna molestia, si hay alguno que tiene bajo rendimiento, nos sale en el ordenador y podemos tratarlo». Entre todas las variables posibles, Llorente destaca algunas como la distancia recorrida o la intensidad (el número de metros recorridos a alta intensidad, entre 21 y 24 por hora, y más de 24 por hora, lo que se considera un esprín).

No obstante, las características de cada jugador y su propia posición en el campo hacen que estos números varíen. Si es habitual, por ejemplo, que en los días de carga los deportistas hagan siete u ocho kilómetros, no le saldrán los mismos valores, sobre todo en el partido, «a un jugador de banda, que hace muchos más esprines, que a un central o medio centro, que hace más carrera continua y acumula más metros a menos velocidad».

El aparato en sí es pequeño y plano y es posible extraer mucha más información. Por ejemplo, la descompensación entre la pierna derecha e izquierda, lo que puede significar que el deportista esté cojeando. De este modo, el preparador físico puede anticiparse a una posible lesión y prevenirla.

Los rojillos portan este aparataje en los entrenamientos, pero no en los partidos. «Al principio probamos a jugar con ellos, pero les molestaba y decidimos no usarlos», explica el preparador. No obstante, puede sacar algunos de esos datos físicos de la misma herramienta de antes, Mediacoach, y asegura que cada vez más los jugadores tienen «curiosidad» por conocer esta información. A veces por compararse con los jugadores del otro equipo en su misma posición (ver si han corrido más o menos, por ejemplo), para reforzar sus sensaciones o dar respuesta a un mal entrenamiento o un mal partido.

Igual que el caso de los datos tácticos, en los físicos esta información sirve para mejorar las capacidades de los jugadores, pero más allá de su aplicación en el día a día de trabajo, su eficacia en los partidos puede variar. «Como preparador físico tengo que tenerlos preparados para las demandas de la competición, pero la competición sale como sale», advierte Llorente.

Son números para ganar, pero aunque se mide casi todo, nunca se sabe hacia dónde irá el balón.