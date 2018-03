Con la derrota del pasado domingo en Granada, el CDNumancia cerró el tercer cuarto de la competición en la décima posición contabilizando 48 puntos. Una fase de la liga en la que el equipo soriano ha dado muestras de desgaste con una trayectoria declinante, respecto a la primera vuelta en la que finalizó cuarto a tres puntos del ascenso directo. A falta de diez partidos para completar la fase regular, le separan dos puntos del sexto clasificado y el ascenso directo se le escapa hasta los nueve puntos de distancia. En las once jornadas de este tercer cuarto, el Numancia ha sumado doce puntos, seis menos que en los dos anteriores cuartos en los que consiguió 18 puntos en cada uno de ellos. Este déficit le ha llevado a situarse en la décima posición, perdiendo puestos progresivamente hasta quedarse fuera de las seis primeras plazas en las últimas semanas. Además, se ha visto superado en puntos por varios de sus rivales por lo que los 48 que acredita no le garantizan una plaza en la promoción de ascenso. La línea de los 50, frontera marcada como objetivo virtual de la salvación, todavía no la ha cruzado, pero tampoco parece que sea el umbral de la permanencia cuando le distancia 15 puntos con el primer implicado en la zona de descenso. Esta diferencia se corresponde a cinco partidos y a la liga le faltan diez para finalizar. La mirada no puede estar fijada en esa dirección después de haber terminado en 19 de 32 jornadas disputadas clasificado entre los seis primeros de la competición. El problema es que en las últimas semanas ha perdido presencia en esos puestos.

Este tercer cuarto fija habitualmente las posibilidades y posiciones de cara a la fase definitiva de la temporada. Todos los equipos buscan presentarse en la recta final con opciones de luchar por sus objetivos del año y en esta fase de la campaña no se gana nada, pero se puede perder bastante. El Numancia ha cedido un poco de la fuerza mostrada en la primera parte del campeonato. Se ha dejado en este camino algo de su buena posición, dando síntomas en varios momentos de debilidad. Sin derrumbarse en la clasificación, ha demostrado que sus buenos números en casa no son suficientes para asegurarse una plaza entre los mejores. La falta de victorias a domicilio, todavía no ha ganado un partido como visitante en 2018, unido a algún tropiezo en Los Pajaritos le han pesado a la hora de sumar puntos para mantenerse arriba. La fiabilidad en casa, con once victorias, choca con sus problemas a domicilio. Incluso en este tramo su racha goleadora se ha resentido durante alguna semana incidiendo en esos problemas para sacar adelante los partidos. Todo ha influido en este cuarto un tanto declinante.

Pese a esta trayectoria irregular, el Numancia sigue a dos puntos de la sexta plaza. Tiene la oportunidad de engancharse a los puestos de promoción de ascenso porque se encuentra en esa pelea, uno más de la mitad de los equipos de la categoría. Lo relevante está por llegar y el grupo de Jagoba Arrasate tiene mucho que decir todavía. Apartir de su fortaleza en Soria debe construir sus opciones para llegar al final con opciones de discutir un puesto entre los seis primeros. Todos los aspirantes han demostrado fases de buenos resultados y crisis más o menos duraderas donde entran las dudas. Todos. La igualdad reinante se ha manifestado incluso en este apartado. El Numancia parece que ha sufrido durante esta fase una crisis de resultados que le ha llevado a su actual situación. Si es capaz de sortear este momento de dudas, tendrá mucho ganado para encarar la última fase, el cuarto definitivo, de una competición tan larga y exigente que desgasta a cualquiera. El equipo que más regularidad demuestre, contará con muchas opciones para la clasificación definitiva. El conjunto rojillo debe incorporar a su repertorio la aportación de puntos desde sus desplazamientos. La derrota en Granada evidenció una vez más esa necesidad y la dependencia de los puntos de Los Pajaritos con todo lo que representa a la hora de ser casi una exigencia.

Pruebas médicas para Ripa

Adrián Ripa se someterá hoy a unas pruebas médicas para evaluar el alcance de la molestia sufrida en el cuadricpes de su pierna derecha durante el partido disputado en Granada. El capitán rojillo debió abandonar el terreno de juego antes de cumplirse los primeros veinte minutos de juego. Su puesto lo ocupó Saúl García, que no había participado en los dos anteriores encuentros del equipo soriano. La posible participación de Ripa para el enfrentamiento del sábado ante el Córdoba está a la espera de conocerse el alcance de su lesión. Para ese choque, Manu del Moral, Luis Valcarce y Julio Álvarez se presentan como bajas por diferentes problemas físicos.