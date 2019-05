Cuenta atrás para el cangrejo

Los aficionados a la pesca de cangrejos preparan sus reteles de cara a la temporada venidera que arrancará mañana sábado. Como principal novedad destacar que este año la normativa de pesca de estos malacostráceos decápodos; cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), a pesar de estar incluidos en la relación y catálogo de Especies Exóticas Invasoras se permitirá, una vez que se publique la Orden la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León, el poder llevarse los cangrejos vivos a casa, atendiendo a distintas razones de interés social, como las agroalimentarias, sanitarias, culinarias y medioambientales. Entretanto el cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes), aún presente en algunas pocas aguas regionales pero con un futuro esperanzador por delante su pesca permanece prohibida en todas las masas de agua de la Comunidad.

La temporada cangrejera permanecerá abierta hasta el día 31 de diciembre tal y como refleja la misma Orden anual de pesca, «en el caso de la pesca del cangrejo rojo de las marismas y del cangrejo señal, pese a su marcado carácter exótico invasor que aconsejaría su control poblacional durante todo el año, el establecimiento de unos períodos hábiles para la pesca de los mismos está justificado por la necesidad de minimizar las molestias que los pescadores pudieran ocasionar al resto de especies de fauna silvestre, tanto acuática como no acuática, especialmente en períodos críticos como los de reproducción, cría e invernada».

De este modo se podrán pescar cangrejos en las masas de agua delimitadas y con las excepciones establecidas mediante Orden de la consejería competente en materia de pesca, bajo las siguientes condiciones: A) Aguas de acceso libre (tanto trucheras como no trucheras); todos los días. En los cotos de pesca, Aguas en Régimen Especial Controladas y Escenarios Deportivo-Sociales; dentro del período hábil de cada masa de agua; los días inhábiles para la pesca con caña, y los días hábiles cuando no sea necesario permiso o pase de control, y además, en el caso de los escenarios deportivo-sociales, cuando no se hayan autorizado competiciones oficiales, eventos sociales de pesca o entrenamientos de pescadores federados que formen parte de los equipos que representan a la Comunidad de Castilla y León en competiciones oficiales de carácter nacional o internacional. Las fechas en que se desarrollan competiciones, eventos o entrenamientos estarán disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/cazaypesca). Asimismo y fuera del periodo hábil de cada masa de agua se podrán pescar cangrejos todos los días del periodo establecido como campaña de pesca.

Una hora antes del sol

La pesca del cangrejo se podrá realizar desde una hora antes de la salida del sol, hasta una hora después de su puesta mientras que recuerda que en el apartado de cebos autorizados solamente está permitido el uso de cebos muertos, considerándose el empleo de trozos de pescado a estos efectos, como cebo muerto. Igualmente queda prohibida la utilización como cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar de especies o de sus partes y derivados que estén incluidas en el Catálogo de Especies Invasoras, como por ejemplo la carpa, uno de los cebos habitualmente más empleados por los aficionados a la pesca de cangrejos.

También conviene recordar que en la pesca de cangrejos con retel, como señala el Decreto 33/2017, cada pescador podrá ocupar una longitud de orilla no superior a 100 metros utilizando un máximo de 20 reteles, y respetando una distancia superior a 10 metros del retel del pescador inmediato. Será condición obligatoria que el pescador esté presente en dicho tramo al cuidado de los mismos. El tamaño máximo de los reteles será de 50 centímetros de diámetro y todos los reteles deberán estar identificados con una tarjeta en la que conste el nombre, apellidos y D.N.I./N.I.E./ o Pasaporte del pescador. En cuanto a cupo y medidas establecidas la normativa anual, como viene sucediendo desde hace años, no establece ninguna limitación por lo que el aficionado podrá llevarse todos los cangrejos que capture sea cual sea su tamaño y cantidad.