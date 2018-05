Cuestión de detalles

A falta de un juego fluido para crear ocasiones de gol y que recuerde al equipo que se ha movido por la zona alta de la clasificación durante buena parte del campeonato ya a través de la elaboración o las rápidas transiciones, el Numancia se aferró a un detalle, una jugada de estrategia, para contrarrestar el gol de Osasuna, que también llegó en una acción a balón parado. Un tanto del equipo navarro que recordó mucho el recibido por los numantinos dos jornadas antes frente al Real Valladolid y que por un momento parecía llevar al grupo de Jagoba Arrasate a repetir el mismo relato de desplome. De consumarse la derrota, el revés hubiera marcado este final de temporada al que el conjunto soriano parece presentarse superado por su situación. Más que un conjunto liberado por atacar un objetivo fuera de su primera exigencia parece un grupo atenazado por la ansiedad de consumar la posibilidad de meterse en la promoción de ascenso, nunca antes lograda. Con un rival en ventaja y cuando ya parecía que buena parte de las opciones de seguir en la lucha por los puestos de promoción se podían quedar por el camino con otra derrota, Higinio Marín enmendó la situación con un cabezazo salvador justo antes del final del partido. El gol del Numancia le permite aún valerse por sí mismo para entrar entre los seis primeros y deja a Osasuna con la necesidad de mirar al resto de los implicados en las dos jornadas que restan para finalizar la fase regular.

Un mazazo para los navarros y una bocanada de oxígeno para los numantinos cuando peor se estaba poniendo su situación. El resultado no satisface a ninguno, aplaza cualquier resolución a los próximos partidos, pero pone en mejor tesitura al Numancia de cara a lo que resta siempre y cuando no siga mostrando su versión más cicatera y melancólica, esa que le ha llevado a sumar un punto en los tres últimos encuentros y que le ha sacado de la zona de promoción en el momento más determinante de la temporada. Todavía está a tiempo de enmendar su situación, pero deberá cambiar y evitar caer en los mismos errores. Frente al Osasuna parecía dirigido a repetir lo vivido hace dos semanas frente al Valladolid y la próxima jornada tendrá la ocasión de no tropezar en una piedra similar a la de Lorca frente a un rival en circunstancias similares, el Sevilla Atlético es último en la clasificación y se encuentra ya descendido. No cabe otro revés porque sería ya insalvable.

De salida, el Numancia ofreció cinco minutos de una intensidad productiva. Se presentó en el área de Sergio Herrera forzando tres saques de esquina. No generó ninguna oportunidad reseñable, pero se le vio motivado, incisivo, con la necesidad de marcar el paso en el enfrentamiento. Duró poco. Menos tiempo incluso que en el partido frente al Valladolid. Minuto a minuto, la intensidad decayó y el Numancia cedió el dominio del balón, que cuando lo poseía ofrecía un concierto de imprecisiones motivadas por la imperiosa necesidad de llegar cuanto antes a los dominios del portero visitante. Sergio Herrera se erigió en protagonista más por su lesión que por sus intervenciones. Así de exigido se encontró durante el tiempo que se mantuvo en el terreno de juego. El Osasuna se sacudió el dominino a medida que el partido perdía fuerza. Sin noticias de acciones en ninguna de las dos áreas durante los siguientes minutos, la mejor oportunidad de la primera parte la dispuso el cuadro navarro. Al filo del descanso, Aitor Fernández mantuvo a su equipo en el partido para la segunda parte y evitó un golpe psicológico justo antes de enfilar el vestuario. Una nueva intervención del portero guipuzcoano puso en evidencia su gran momento y el valor de sus acciones para no ceder puntos. Su temporada es meritoria y la parada a tiro de Quique sostuvo por momentos el marcador.

Los mismos protagonistas se citaron en la segunda parte. Una falta lateral botada por Fran Mérida encontró la cabeza de Quique para batir a Aitor. En esta ocasión el portero no pudo evitar el gol, que hundía buena parte de las opciones del Numancia y que ponía al Osasuna en una posición inmejorable para atacar las dos últimas jornadas con el horizonte de la promoción por delante. Con bastante tiempo para la rectificación, el grupo de Arrasate apeló al empuje, con un fútbol tan directo como inofensivo para la defensa navarra. Únicamente las jugadas a balón parado parecían acercar a los numantinos al área de Sergio Herrera, primero, y de Manu, tras la lesión del primero. Nacho, Guillermo e Higinio se incorporaron al partido y fue el murciano, mucho más efectivo como revulsivo, el que marcó para mantener viva la esperanza.