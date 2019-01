Cuidados intensivos

Pape Diamanka y Alain Oyarzun son dos de los pilares de este C.D. Numancia y en las últimas jornadas ambos se han echado el equipo a sus espaldas, especialmente en materia ofensiva. Los dos acabaron el partido del pasado sábado en Elche con sendos problemas físicos y en estos momentos son las grandes preocupaciones que tiene Aritz López Garai de cara al compromiso ante el Lugo del próximo sábado.

En el regreso a los entrenamientos de la plantilla numantina después de la jornada de descanso del lunes ni Diamanka ni Oyarzun participaron y los cuidados son máximos por parte de los servicios médicos del club para que puedan estar a disposición del míster para el choque contra los lucenses. Todo hace indicar que no se perderán la jornada 24 de Liga de este fin de semana, aunque con ellos se tendrán una especial atención y un plan de trabajo muy marcado.

Diamanka no pudo finalizar el partido del Martínez Valero por las molestias en el tobillo que durante la semana pasada no le permitieron ya entrenar con normalidad. El senegalés fue titular ante el Elche y su concurso fue vital para que el Numancia sacase un punto de tierras ilicitanas. Oyarzun fue sustituido por Nacho a cinco minutos del final y se marchaba a vestuarios con dolencias en el pubis. Así, habrá que ver cómo evoluciona la semana para ver las opciones que tienen de ser de la partida ante el Lugo. Si la semana discurre sin ningún contratiempo uno y otro estarán en el once que salte al césped de Los Pajaritos.

Diamanka y Oyarzun están teniendo un peso muy importante en el juego ofensivo numantino en los últimos encuentros, el africano como goleador y el donostiarra como asistente. De los últimos cuatro goles rojillos tres los han marcado Diamanka y uno Oyarzun, que ha sido el mejor aliado del senegalés a la hora de dar el último pase. Ambos fueron vitales en el triunfo ante el Córdoba por 3-2 y también fueron de los más destacados contra el Elche. Para ver el último gol rojillo en el que no han participado hay que remontarse al empate ante el Reus con el tanto en propia puerta de Catena, aunque el centro desde la banda lo daba Oyarzun.

Dos futbolistas que a estas alturas de la competición son imprescindibles para López Garai a tenor de un rendimiento que está fuera de toda duda. Diamanka es el máximo goleador del Numancia con seis tantos, tres de ellos en las dos últimas jornadas, mientras que Oyarzun es de lejos el mejor asistente del equipo con un total de siete asistencias en los 19 partidos que ha jugado. Sólo se le acerca Fran Villalba con un total de cinco asistencias en 22 partidos.

Seis canteranos en el entreno

La cantera del C.D. Numancia está atravesando por un momento dulce con el liderato del equipo juvenil de División de Honor y con el Numancia B instalado en zona de play off en Tercera. Esta trayectoria no está pasando desapercibida para López Garai y ayer tuvo a sus órdenes hasta un total de seis canteranos en el regreso a los entrenamientos en el anexo de Los Pajaritos. En el trabajo con el primer equipo numantino participaron los jugadores del Numancia B Cámara, Silva, Beli, Ander Vidorreta y Marcos, además del juvenil Raúl. Fue un premio para los chavales y un ejemplo para todos sus compañeros de cara a hipotéticas citaciones por parte del entrenador del primer equipo.