Dani Bandrés, «satisfecho» con su equipo

El BM Soria venció y convenció en el encuentro de la Primera Estatal de Balonmano que le medía al UBU San Pablo Burgos. El equipo de Daniel Bandrés superaba por 25-18 a uno de los conjuntos revelación de la temporada, un resultado que le mantiene en la zona media de la clasificación de este grupo B. «Ha sido el partido que más satisfecho me ha dejado», reconocía el preparador de los sorianos.

La tarea de doblegar al conjunto burgalés no era fácil y menos cuando el BM Soria no podía contar por lesión con Jorge del Valle y Diego Larcuen. Pero los amarillos cerraron filas, estuvieron fuertes en defensa y finos en ataque estando siempre por delante en el marcador y logrando finalmente los dos puntos en liza. «Estoy satisfecho por el resultado porque era un rival duro, un buen equipo y nosotros teníamos bajas importantes. Aún así se compitió bien. Ha sido el partido que más satisfecho me ha dejado en lo que llevamos de temporada», asegura Daniel Bandrés.

El resultado final fue de 25-18 pero el técnico del BM Soria matiza que no fue «un partido fácil» y que el marcador final «puede ser más amplio de lo que fue el encuentro». «Hasta los últimos minutos, San Pablo tuvo opciones de meterse en el partido y sí es verdad que esa sensación cambió en los últimos cinco minutos», explica Bandrés.

El preparador aragonés destaca la intensidad defensiva mostrada por su equipo y subraya el buen trabajo realizado en esa labor por David García ya que lo hizo en una zona, el lateral, en la que «no lo había hecho nunca y nos dio mucho». «Se jugó bien pero hay aspectos que tenemos que mejorar como la gestión de la superioridad numérica o la adaptación a los cambios defensivos del rival. Hay otros detalles que también tenemos que mejorar y que iremos viendo», añade el técnico.

Tras la victoria ante UBU San Pablo, el BM Soria se queda en la zona media de la tabla con 12 puntos. Al frente de la clasificación sigue BM Santoña con 18. Los amarillos repiten este sábado en el Polideportivo del San Andrés recibiendo a las 19.30 horas al BM Leganés, un encuentro en el que intentarán hacer bueno el resultado del pasado sábado. El conjunto madrileño llegará a Soria en la zona baja de la tabla pero tras haber ganado el pasado fin de semana 29-26 al Procoaf Gijón, rival de la zona alta. De ahí que los sorianos no se fíen del próximo rival liguero.

De cara a este compromiso, Daniel Bandrés tiene la baja de Jorge del Valle mientras que Diego Larcuen será duda hasta el último momento para medirse a los madrileños. Larcuen sufre una fractura nasal que tuvo lugar en el entrenamiento del pasado viernes, una lesión que le impedirá entrenar con normalidad esta semana.

Solidaridad con los más necesitados

El BM Soria celebra este sábado, con motivo de su encuentro liguero ante el BM Leganés, la V Recogida de Alimentos a favor de Cruz Roja Soria, segundo de los actos solidarios programados por la entidad amarilla para la temporada 2017-2018. El objetivo del club soriano es superar los 100 kilos de productos de primera necesidad conseguidos el año pasado. «Es importante que a través del deporte se hagan estas actividades, por la recogida en sí y por la sensibilización social, que es tan importante o más que la propia recogida», reconoce el presidente de Cruz Roja Soria, Modesto Fernández. El sábado es la fecha fijada por el BM Soria para colaborar con Cruz Roja Soria. Será a las 11.00 horas cuando se instalará en el Polideportivo de San Andrés varias cajas para acoger productos de primera necesidad que serán donados a la ONG. Dicha recogida tendrá lugar hasta las 21.30 horas coincidiendo con la finalización del encuentro que los sorianos disputan ante BM Leganés. Alimentos no perecederos y otros productos de primera necesidad son los que más necesita la ONG.