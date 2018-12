Dani Calvo, el primero de la lista de salidas

Se agota 2018 y con él la calma en el vestuario rojillo. Se esperaban cambios en este mercado de invierno que comenzará el día 2 y se necesitan huecos y el baile de nombres ya ha comenzado. Este mismo lunes, el día de Nochebuena, el Numancia hacía oficial la salida de Dani Calvo, que como ya se había hecho eco este medio su destino final es el Elche de Pacheta, en el que militará cedido hasta final de temporada. Es el primero de una lista de salidas en la que suenan con fuerza los nombres de Noguera y Grego. Estos dos, junto al central oscense, han sido menos utilizados por Garai y en los últimos días han estado entrenando al margen del grupo. El propio entrenador aseguró, cuestionado por ello en la última rueda del prensa el viernes, que son jugadores que «quieren y deben buscar minutos en otro sitio».

Dani Calvo, de hecho, comenzó sin ser parte importante en los planes de López Garai, aunque con el paso de los meses incluso formó parte del equipo titular. De hecho, de los siete partidos que ha disputado, ha salido de inicio en seis. Tiene 24 años, llegó a Soria en edad juvenil y ha disputado más de 70 partidos en el seno de la disciplina rojilla. Fue uno de los hombres clave con Arrasate la pasada temporada y con 23 años vistió por primera vez la banda de capitán en el Sánchez Pizjuán. Agradecido por los años en Soria, el futbolista lo dejó claro en redes sociales: «Esté donde esté seré un numantino más». Volverá a final de curso.



Noguera

Pero esta no es la única salida. El Numancia se encuentra necesitado de efectivos para reforzar la plantilla y son más los hombres que podrían cambiar de rumbo. Uno de los nombres que más se han repetido en los últimos días es el de Alberto Noguera. Su destino podría ser el Racing de Santander, en Segunda B. Una visita del director deportivo del Racing, Chuti Molina, a Los Pajaritos en el Numancia-Albacete del 15 de diciembre levantó la liebre y la prensa cántabra apuntó al centrocampista madrileño. Incluso se da por hecha la operación en algunos ámbitos, que consistiría en una cesión hasta final de temporada. Si bien es cierto que también se barajaron otros nombres, como el de Borja Viguera o el de Jordi Sánchez, autor del gol del empate el domingo pasado en el Santo Domingo ante el Alcorcón.

Sea como fuere, fuentes cercanas al club avanzan que el anuncio de la nueva incorporación cántabra podría darse hoy. Más aún teniendo en cuenta que casi a la par que el Numancia despedía por unos meses a Dani Calvo, el Racing dejaba vía libre al delantero Juanjo Expósito, por lo que el club cántabro ya tiene hueco para incorporar un efectivo.

En este sentido, Noguera, en declaraciones a este medio el pasado jueves, advirtió no saber «nada» del interés del club santanderino. En cualquier caso, no ha tenido apenas minutos en el bloque de Garai, unos 160 en cinco partidos en los que solo fue titular en uno.



Grego Sierra

El último de los jugadores en la rampa de salida es Grego Sierra. Con una temporada casi en blanco, ha disfrutado de pocas oportunidades. Dos partidos ha sudado la camiseta rojilla en Liga y una en la Copa, esta vez sí de titular, en el 1-2 ante el Sporting en Los Pajaritos. El murciano estuvo en el candelero este verano y su nombre resonó con fuerza en su tierra. El Real Murcia y el Cartajena, ambos en Segunda B, mostraron interés por el mediocentro, que fichó por dos años a su llegada a Soria en 2017 y tiene contrato hasta junio de 2019.



Lateral izquierdo

La máquina ha de estar engrasada para la apertura del mercado de invierno el próximo día 2 y el director deportivo del Numancia, César Palacios, trabaja para reforzar el vestuario soriano. Con la cesión de Dani Calvo, empieza a aligerarse la plantilla, que estaba completa con 25 fichas. Una de las demarcaciones más complicadas este curso ha sido la de lateral izquierdo. En declaraciones a este medio la semana pasada, Palacios evitó dar nombres. No obstante, con el paso de las jornadas se ha visto cómo esta zona de la defensa está comprometida. Por ello, Ripa o Luis Valcarce podrían protagonizar alguna de las salidas que quedan en favor de la incorporación de un lateral zurdo. Ambos son los jugadores con más trayectoria en el club soriano, seguidos del propio Dani Calvo, que terminará las navidades en su nuevo club.