Dani Mateo mira al verano

Durante la última fase de la temporada de invierno, Daniel Mateo Angulo se ha visto obligado a un parón por unos problemas físicos que le han impedido entrenar con normalidad y competir en las últimas citas del calendario invernal. Todo comenzó con unos dolores constantes y una inflamación en la cadera que le impedían entrenar como al atleta adnamantina le gusta. «El cuerpo no iba y los dolores eran constantes. Era una agonía que me obligó a dejar la temporada de invierno. Decidí parar, realizamos unas pruebas y confirmaron los problemas en la cadera además de un desgaste en las rodillas debido a la carga de entrenamientos», explicó Dani Mateo, que ya ha iniciado progresivamente la vuelta a la actividad. «Estoy volviendo a entrenar, como a mí me gusta, sin dolores», reconoció. Su intención es aumentar progresivamente la carga para llegar dentro de un par de semanas a tener continuidad y doblar sesiones. «Mi objetivo del año es el mismo, el Europeo de Berlín», recordó. La diferencia a día de hoy es que dilatará más su vuelta a las pistas. «En vez de competir a mediados de mayo lo tendré que hacer en junio», admitió.

Este parón no empaña la buena primera parte de la temporada de invierno. «Son cosas que ocurren. Es desagradable entrenar con dolores porque me gusta hacerlo y así se había convertido en una agonía, en algo poco soportable. Son cosas que vienen, están dentro de lo que puede ocurrir a los deportistas. Al margen, el invierno hasta ese momento había sido bueno. Lo único que busco ahora es junto a los servicios médicos volver con garantías y totalmente curado», anunció.