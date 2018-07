Dani Mateo: «Tengo la confianza de que en la Federación confíen en mí»

«Entreno para competir». Así de tajante se muestra Daniel Mateo. El atleta soriano, que consiguió este sábado en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna la mínima en los 10.000 metros para el Europeo de Berlín, confía en ser uno de los tres elegidos por la Real Federación Española de Atletismo para acudir a la sería su segunda cita continental en pista, a sabiendas de las otras seis participaciones que ha cosechado ya con el cross. Con seis atletas con mínima y la condición necesaria para ser seleccionado de estar en una buena forma física, el atleta soriano declina participar en el 5.000 del Nacional –no hay prueba de 10.000– que se desarrollará este fin de semana en Getafe. Una cita en la que el año pasado se subió al tercer cajón del podio.

«He estado lesionado, pero entreno para competir y decidí jugármela, gastarme mi dinero e ir a Corrales de Buelna para intentar la mínima». Primero dice que «afortunadamente salió», pero rectifica al instante: «Salió porque estoy súper en forma». El 28:42:42 que cuajó, marca personal, lo atestigua.

El soriano, que ha estado ausente unos cinco meses por lesión, veía en la cita de Corrales del pasado sábado su gran oportunidad. «Yo no soy muy de vírgenes, pero creo que lo del otro día fue un acto de fe o algo de eso, porque te ves en la línea de salida, con todo lo que había pasado y dices: ‘Mira Dani, que salga lo que dios quiera’. Y la verdad es que cuando consigues las cosas no les das el valor que tienen y no te das cuenta de lo que ha costado».

El deportista del Atletismo Bikila entró tercero en la ciudad cántabra, realizó una marca personal de 28:42.42 (la mínima es 28:45) y se convirtió con ello en el quinto hombre de los seis que componen la lista de posibles candidatos a conseguir uno de los tres billetes que ha puesto en juego la federación. Los otros cinco atletas son: Adel Mechaal (27:50.56), Antonio Abadía (28:17.24), Fernando Carro (28:28.68), Juan Antonio Pérez (28:35.59) y Mohamed Ali Jelloul (28:44.37). Teniendo en cuenta que algunos de los susodichos podrían decantarse por otras distancias en la cita continental, como el zaragozano por el 5.000, Mateo se centra en la distancia larga antes que intentar una mínima en 5.000 que podría penalizarle físicamente.

«Este finde no voy a ir al Campeonato de España porque en los criterios de selección pone que hay que tener tanto la mínima como estar en forma en las fechas previas al Europeo, así que no correr este fin de semana nos da lugar a eso: a entrenar más relajados, entrenar mejor y más focalizados en ese objetivo y no gastar una bala». A Mateo le queda «la confianza de que desde la Federación confíen en mí».

La semana que viene, la Real Federación Española de Atletismo dará a conocer la lista de los participantes en el Europeo en pista de Berlín. Hasta entonces, asegura Mateo, el objetivo es «entrenar, entrenar, entrenar». «Enrique me mandó el plan de entrenamiento y es mucha cantidad y un plan muy exigente. De hecho, me lo puso en el título. Pero también puso que ‘vamos a intentarlo’. Así que yo estoy ilusionado de que pueda hacerme con ello sin problema».

Han sido unos meses duros, meses en los que «había días que odiaba correr, por todo el dolor que llevaba». Pero el trabajo ha dado sus frutos y el soriano ya lleva un mes sin dolor. «Empecé a entrenar con dolor sabiendo que es parte de esto, que tenía que lucharlo y aguantar lo que pudiera…». Como dice Mateo: «Había que intentarlo, que esto es lo mío». Por eso está disfrutando más de un momento que podría redondearse el próximo martes si su nombre vuelve a aparecer en una lista en la que ya apareció en para el Europeo de Ámsterdam de 2016, donde entró séptimo y cerró su anterior marca personal, el 28:43.03 que ya ha superado.